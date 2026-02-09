Fin del frío en EUA: Pronostican llegada de una ola de calor primaveral

Una ola de calor primaveral se aproxima a la mayor parte de Estados Unidos esta semana, marcando un aparente fin de las condiciones de frío intenso que se sintieron en semanas recientes en varias regiones del país. Los meteorólogos han pronosticado un aumento notable en las temperaturas, especialmente en el centro y sur de la nación, donde muchos lugares verán máximas más propias de primavera temprana que de invierno.

Mientras tanto, el noreste del país seguirá bajo la influencia de aire frío, con pronósticos que aún muestran máximas frescas y bajas nocturnas. Esto significa que, aunque la mayor parte del país experimentará un alivio térmico, algunas zonas del noreste no verán el incremento de temperaturas de inmediato.

¿Qué regiones experimentarán el aumento de temperaturas y qué tan alto será el cambio?

Según los pronósticos de los servicios meteorológicos, gran parte del centro, el sur y el oeste de Estados Unidos verán temperaturas significativamente más altas durante la semana entrante. En varios puntos de estas regiones, las máximas diarias podrían estar varios grados por encima del promedio invernal típico, acercándose e incluso superando valores que suelen verse en marzo o abril.

Ciudades del medio oeste como Chicago o Detroit, que recientemente estuvieron bajo presión de aire frío, pueden ver un cambio marcado, con valores más templados durante el día. En el sur, lugares como Dallas o Atlanta ya reportan días más cálidos que permiten reducir el uso de calefacción y, en algunos casos, disfrutar de actividades al aire libre.

El oeste del país —que también ha sentido variaciones importantes— presentará condiciones más suaves, aunque dependiendo de la geografía y altitud local, no todas las áreas verán el mismo grado de calentamiento. Las temperaturas nocturnas seguirán siendo frescas en muchos lugares, recordando que la transición climática hacia la primavera es gradual.

¿Por qué sigue frío en el noreste mientras el resto del país se calienta?

El noreste de Estados Unidos permanece bajo la influencia de un sistema de alta presión que mantiene el aire frío y las noches con bajas temperaturas. Este patrón puede retrasar el avance de días más cálidos, incluso cuando las regiones centrales y del sur ya experimentan un alivio térmico significativo.

Los meteorólogos explican que el desplazamiento de las masas de aire frío hacia el océano Atlántico podría ser más lento de lo habitual, lo que prolonga el ambiente invernal en ese sector. Aunque se esperan días más templados eventualmente, los cambios pueden ocurrir más gradualmente que en otras partes del país.

Además, la topografía costera y la proximidad al océano pueden influir en cómo se percibe el aumento de temperatura. En muchas zonas del noreste, incluso con máximas diurnas más altas, las noches frías o el viento marítimo pueden hacer que el clima siga sintiéndose fresco, especialmente fuera de los centros urbanos.