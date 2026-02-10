Alerta histórica por aumento de temperaturas en 41 estados de EUA

Un nuevo estudio científico, difundido por el medio ABC News, advierte que la mayoría de los estados de Estados Unidos está experimentando un aumento sostenido de temperaturas . Al analizar datos entre 1950 y 2021, los investigadores encontraron señales de calentamiento en 41 estados, lo que confirma y amplía hallazgos de investigaciones previas.

El informe señala que 27 estados registraron aumentos en sus temperaturas promedio, pero también detectó incrementos relevantes en otros 14 estados que no habían sido identificados con claridad antes. Para los autores, esta diferencia es clave porque permite entender mejor cómo el cambio climático está afectando distintas regiones del país.

Los resultados tienen implicaciones directas en la formulación de políticas públicas debido a la necesidad de “diseñar políticas de mitigación y adaptación más eficientes”, las cuales deben ajustarse a la magnitud real del fenómeno, según los investigadores del estudio.

¿Cuáles son los estados más afectados por el aumento de las temperaturas en Estados Unidos?

A diferencia de estudios basados solo en promedios, esta investigación analizó todo el rango de temperaturas, desde las más bajas hasta las más altas. Este enfoque permitió identificar “patrones ocultos” de calentamiento en distintas zonas del país y entender mejor cómo evolucionaron las temperaturas a lo largo del tiempo.

Los estados del oeste, como California, Oregón y Washington, registraron los mayores aumentos en las temperaturas más altas. En cambio, en estados del centro, como Iowa, Minnesota y las Dakotas, el aumento fue más marcado en las temperaturas más bajas, lo que indica inviernos menos fríos.

En las regiones del norte, que incluyen el Alto Medio Oeste, el Noreste y el Noroeste, las temperaturas frías y cálidas aumentaron de forma similar. Los científicos advierten que todas estas tendencias se están acelerando, por lo que adaptar las respuestas públicas a cada región podría resultar clave.

El “agujero de calentamiento” y aumento de las temperaturas en en el centro y sur de Estados Unidos

El estudio identificó que Texas, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Georgia, Kansas y Arkansas no muestran aumentos de temperatura estadísticamente significativos.

Esta área coincide con el llamado “agujero de calentamiento”, una región que no ha seguido el patrón general del resto del país.

Los expertos señalan que esta anomalía podría estar relacionada con aerosoles, cambios en el uso de la tierra o alteraciones en el ciclo del agua. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha indicado que se requieren más estudios para comprender por qué esta zona se comporta de manera distinta frente al cambio climático.