California en alerta por “hongo de la muerte” que aparece con las lluvias y que ya dejó 4 muertos

Al menos 4 personas han muerto en California tras ingerir accidentalmente el llamado “hongo de la muerte”, una de las especies más tóxicas del mundo, lo que llevó a las autoridades sanitarias a emitir una advertencia urgente a la población.

De acuerdo con CNN en Español, los fallecimientos ocurrieron luego de que las víctimas recolectaran hongos silvestres creyendo que eran aptos para el consumo.

El hongo, conocido científicamente como Amanita phalloides, contiene toxinas que provocan daños severos al hígado y otros órganos vitales. Según especialistas citados por CNN, estas sustancias no se eliminan al cocinarlo ni al secarlo, por lo que incluso pequeñas cantidades pueden resultar letales horas después de ser ingeridas.

Asimismo, las autoridades de salud de California señalan que la propagación de este hongo se ha visto favorecida por las recientes lluvias en la región, lo que ha incrementado su presencia en parques, jardines y zonas arboladas accesibles al público.

“Hongo de la muerte”: Cómo identificarlo en California

Expertos en micología explican que el hongo de la muerte puede confundirse fácilmente con especies comestibles, lo que lo convierte en un riesgo grave para personas sin experiencia.

El reportaje de CNN en Español especifica que la especie suele presentar un sombrero de tonalidad verde oliva o amarillenta, con una textura lisa, y crecer cerca de árboles como robles y otras especies de madera dura.

Uno de los aspectos más peligrosos de este hongo es que los síntomas de intoxicación no aparecen de inmediato. Los primeros signos pueden tardar entre 6 y 24 horas, comenzando con vómitos, diarrea y dolor abdominal. Posteriormente, puede producirse una aparente mejoría que oculta un posible avance de un daño hepático severo, lo que retrasa la atención médica y eleva el riesgo de muerte.

Según CNN, los Centros de Toxicología de Estados Unidos han recibido reportes de exposiciones y el 60 % de las personas intoxicadas hablaban español o eran de descendencia latina, de acuerdo con el departamento.

Alerta sanitaria y recomendaciones de las autoridades

Las autoridades sanitarias recalcan que ante cualquier sospecha de consumo de hongos silvestres se debe buscar atención médica inmediata, incluso si los síntomas parecen leves.

Los Centros de Control de Envenenamientos de Estados Unidos disponen de la central telefónica: 1-800-222-1222 o el sitio web PoisonHelp.org