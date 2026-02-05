Ola polar traerá el fin de semana más frío y peligroso del invierno en EUA

El noreste de Estados Unidos enfrenta esta semana el episodio de frío más intenso del invierno, según reportes. Fox Weather pronosticó la llegada de una ola polar que impactará a millones de personas durante el fin de semana, con temperaturas extremas y sensaciones térmicas que podrían acercarse a los 25 grados bajo cero en algunos puntos.

Ciudades como Boston, Nueva York y Filadelfia sentirán con fuerza el impacto del frío por la ola polar. Los vientos del noroeste empujarán aire asociado a la tormenta invernal , lo que intensificará el frío y aumentará los riesgos para la salud, especialmente para quienes permanezcan al aire libre.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por su traducción del inglés) informó que mantiene vigilancia constante y no descarta emitir nuevas advertencias por frío extremo .

¿Qué efectos tendrá la ola polar en el noreste de Estados Unidos?

La ola polar traerá temperaturas muy por debajo del promedio y ráfagas de viento fuertes, lo que hará que el frío se sienta mucho más intenso.

En algunas zonas, la exposición prolongada al aire libre puede causar hipotermia en pocos minutos.

❄️COLD WIND BLOWIN': Life-threatening subzero wind chill temperatures are expected across the Northeast later this week, ahead of much needed relief mid-month. Stay with FOX Weather for the latest: https://t.co/NYUQIOnRSw pic.twitter.com/apkd7xo1d2 — FOX Weather (@foxweather) February 4, 2026

Además del frío extremo, el pronóstico indica la llegada de nuevos episodios de nieve, especialmente desde la región de los Grandes Lagos hacia el noreste y partes de Nueva Inglaterra. Varias áreas ya cuentan con acumulaciones importantes, lo que podría agravar las condiciones de movilidad.

Estas condiciones elevan el riesgo de carreteras resbaladizas, retrasos en vuelos y problemas en el transporte público, además de un mayor peligro para personas sin refugio adecuado.

8 estados de EUA bajo advertencia por tormenta invernal y frío extremo

Los ocho estados bajo alerta enfrentan acumulaciones importantes de nieve, superficies heladas y bajas temperaturas que exigen precaución.

Los estados afectados por la tormenta invernal son: Kentucky, Ohio, West Virginia, Indiana, Maryland, Michigan, Alaska y Florida. En estas zonas se esperan acumulaciones importantes de nieve, superficies heladas y temperaturas bajo cero , lo que hace que los desplazamientos sean particularmente peligrosos para conductores y peatones.

Las autoridades recomiendan evitar viajes innecesarios, conducir con precaución, mantener distancia segura entre vehículos y vestir ropa adecuada para protegerse de la ola polar.