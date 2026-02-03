Nueva York bajo alerta por choque de dos tormentas de nieve esta semana

Una alerta meteorológica repentina emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) advirtió a residentes y conductores en varias regiones de Nueva York sobre el choque de dos tormentas de nieve previstas para esta semana, lo que provocará condiciones peligrosas para viajar, visibilidad reducida y hielo en las carreteras.

El aviso de las tormentas en Nueva York fue activado luego de que imágenes de radar y observaciones locales detectaran ráfagas intensas de nieve que estaban reduciendo la visibilidad a menos de un cuarto de milla en tramos de carreteras importantes, lo que puede hacer que los desplazamientos sean extremadamente riesgosos incluso sin una tormenta de gran extensión en curso, de acuerdo con un reciente informe de Fox News.

El fenómeno se caracteriza por desarrollarse de forma muy rápida y provocar lo que se conoce como “whiteout”, una caída repentina de visibilidad que puede dificultar gravemente la conducción y facilitar accidentes. Las ráfagas de viento también contribuyen a levantar nieve del suelo, reduciendo aún más la visibilidad y haciendo que las carreteras se vuelvan resbaladizas en cuestión de minutos.

Who ordered more snow? (spoiler it was me)



First look at Thursday into Friday. Two rounds of snow look likely, the first arrives Thursday morning during the commute time with another early Friday morning.



1-2" for most with less in our southwestern corner of the area. Wouldnt… pic.twitter.com/AXqMrzyzU5 — Meteorologist Ryan Kudish (@rykudishWx) February 3, 2026

¿Qué dicen los pronósticos y los reportes locales sobre la nieve de Nueva York?

Según informes recientes de medios locales, el área de Nueva York, Nueva Jersey y partes del este de Connecticut podría experimentar nevadas ligeras a moderadas en distintos momentos, con acumulaciones de nieve que, aunque no siempre intensas, se combinan con temperaturas muy frías y ráfagas de viento para crear condiciones desfavorables al conducir.

En el área metropolitana de Nueva York, algunos pronósticos de las tormentas en Nueva York indican posibles acumulaciones que van desde 1 hasta 3 pulgadas en la ciudad propiamente dicha y vientos fríos que se mantendrán activos, complicando los viajes incluso cuando la precipitación no sea muy abundante, según NWS.

En otras partes del noreste, las condiciones podrían resultar más severas si se forma una tormenta más fuerte o si el patrón climático se desplaza ligeramente, lo que podría aumentar las acumulaciones o intensificar los efectos del viento y la caída de nieve en las carreteras.

¿Cuáles son las recomendaciones para conductores por la nieve en Nueva York?

Las autoridades meteorológicas han instado a la población a evitar desplazamientos no esenciales mientras la alerta esté vigente y a tomar precauciones adicionales si es necesario viajar por carreteras afectadas durante las tormentas en Nueva York.

Esto incluye conducir a menor velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos, encender luces de emergencia en caso de baja visibilidad y estar atento a las actualizaciones del clima a través de canales oficiales de clima.

Además, los expertos subrayan que incluso con nevadas leves, la combinación de frío intenso, niebla de nieve y carreteras heladas puede resultar en condiciones traicioneras para el tránsito, especialmente en horas de alto tráfico y en zonas fuera del núcleo urbano de Nueva York.