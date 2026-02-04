8 estados de EUA bajo advertencia por tormenta invernal y frío extremo
Estados Unidos está siendo impactada por la llegada del frío extremo y de una tormenta invernal, lo que ha activado advertencia en el noreste y sureste del país
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una advertencia de tormenta invernal para ocho estados de Estados Unidos, debido a un sistema de tormenta que combina nieve intensa, hielo y frío extremo.
Estados Unidos atraviesa una ola de frío extremo e inusual para esta época del año, que ha afectado desde el noreste hasta el sureste del país. Temperaturas bajo cero , ráfagas de viento y acumulaciones de nieve han provocado que autoridades locales y el NWS emitan alertas y advertencias para proteger a la población.
¿Cuáles son los estados bajo advertencia por tormenta invernal?
Los ocho estados bajo alerta enfrentan acumulaciones importantes de nieve, superficies heladas y bajas temperaturas que exigen precaución.
Los estados afectados por la tormenta invernal son: Kentucky, Ohio, West Virginia, Indiana, Maryland, Michigan, Alaska y Florida. En estas zonas se esperan acumulaciones importantes de nieve, superficies heladas y temperaturas bajo cero , lo que hace que los desplazamientos sean particularmente peligrosos para conductores y peatones.
Las autoridades recomiendan evitar viajes innecesarios, conducir con precaución, mantener distancia segura entre vehículos y vestir ropa adecuada para protegerse del frío. También se aconseja contar con suministros de emergencia y seguir las actualizaciones del NWS para conocer la evolución del sistema invernal.
Recomendaciones de seguridad ante el clima extremo
El NWS y las autoridades locales recomiendan a los residentes y viajeros que eviten desplazamientos no esenciales , sobre todo en carreteras cubiertas de nieve o hielo.
Quienes deban viajar deben conducir con precaución, mantener distancia segura entre vehículos, llevar cadenas o llantas de nieve y contar con suministros de emergencia.
Además, se aconseja a la población vestirse en capas, limitar el tiempo al aire libre y protegerse de las bajas temperaturas para evitar riesgos como hipotermia o congelación. Las autoridades recuerdan que incluso personas jóvenes y saludables pueden verse afectadas si permanecen expuestas al frío extremo por tiempo prolongado.
