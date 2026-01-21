Tormenta invernal en EUA: El impacto del frío que hace explotar árboles

La tormenta invernal que afecta a varios estados de Estados Unidos ha incrementado la atención sobre un fenómeno poco común relacionado con el frío extremo y está relacionado con la posibilidad de que los árboles puedan explotar. Meteorólogos advierten que las temperaturas peligrosamente bajas podrían provocar daños severos en zonas boscosas durante esta intensa ola de frío.

Especialistas en clima señalan que este fenómeno puede presentarse cuando el descenso de temperatura ocurre de forma repentina. El meteorólogo Max Velocity explicó en X que existe la posibilidad de que se registren árboles que puedan explotar en regiones del Medio Oeste y las llanuras del norte de Estados Unidos , especialmente en estados como Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wisconsin, donde se prevé que el termómetro caiga hasta 20 grados bajo cero, una condición considerada extrema incluso para esas zonas.

¿Por qué la tormenta invernal puede provocar árboles que explotan?

Aunque el término puede parecer alarmante, los expertos aclaran que los árboles que explotan no se deben a una detonación violenta.

El fenómeno ocurre cuando el agua contenida en la savia del árbol se congela, y posteriormente se expande y genera una presión interna que provoca grietas o rupturas en el tronco o en las ramas.

Este proceso suele afectar con mayor frecuencia a árboles jóvenes o debilitados, así como a aquellos que están expuestos directamente a vientos helados y cambios bruscos de temperatura.

El sonido que se produce puede ser similar a un estallido, lo que ha llevado a que se popularice la expresión de que los árboles “explotan”, aunque en realidad se trata de una fractura natural causada por las bajas temperaturas.

¿Qué riesgos generan los árboles que explotan durante una tormenta invernal?

Meteorólogos advierten que este fenómeno asociado a la tormenta invernal puede dejar zonas forestales dañadas, con troncos partidos o ramas caídas, lo que representa un riesgo adicional para las personas.

Sin embargo, los mayores peligros se concentran en carreteras, parques, senderos y áreas residenciales cercanas a zonas arboladas.

Las autoridades recomiendan evitar transitar por áreas boscosas durante los picos de la tormenta invernal, de acuerdo con Fox News , ya que la caída repentina de ramas o árboles puede provocar accidentes de tránsito.

Además, este tipo de fenómenos, aunque son poco frecuentes, ya se han documentado en tormentas invernales anteriores y suelen coincidir con olas de frío intenso y prolongado, como la que actualmente afecta a Estados Unidos.