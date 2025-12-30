Beneficio BABY en Nueva York de $1.800 dólares se puede reclamar sin formularios

El estado de Nueva York implementará un nuevo apoyo económico , denominado BABY, dirigido a familias de bajos ingresos que tengan o adopten un hijo. La medida, presentada por la gobernadora Kathy Hochul, contempla un pago único en efectivo de $1.800 dólares, que se entregará directamente a los padres sin formularios de solicitud ni restricciones sobre el uso del dinero.

📣Attention #NewYork families📣 @GovKathyHochul announced the following affordability initiatives:

👨‍👩‍👧$1,000 per child under the child tax credit

🍼$1,800 BABY Benefit for low-income parents

👩🏽‍🍼$5M expansion in Bronx maternal health care



Learn more: https://t.co/spqKEcLEuf pic.twitter.com/HfLLkjVW71 — NYS OCFS (@NYSOCFS) November 25, 2025

El beneficio BABY —siglas en inglés de Subsidio por Nacimiento para el Comienzo del Año—, forma parte del presupuesto estatal correspondiente a 2026 y será administrado por el Departamento de Servicios Sociales del Estado de Nueva York . El objetivo es brindar un alivio financiero inmediato durante el primer año de vida del bebé, considerado uno de los períodos más exigentes para las familias.

Cómo funciona el beneficio BABY y quiénes califican

El pago de $1.800 dólares se realizará de manera automática a las cuentas bancarias de los padres que cumplan con los requisitos establecidos. Para acceder al beneficio, las familias deben tener o adoptar un hijo durante el año fiscal 2025-2026 y, además, recibir asistencia pública, como el programa SNAP , anteriormente conocido como cupones de alimentos.

Las autoridades estatales indicaron que el dinero está destinado a cubrir gastos esenciales asociados al nacimiento de un bebé, entre ellos pañales, artículos para un descanso seguro, ropa, atención médica y costos de cuidado infantil durante el primer año. No habrá controles ni reglas específicas sobre cómo debe utilizarse el monto entregado.

Contexto demográfico y económico en Nueva York

Nueva York enfrenta desde hace años una pérdida sostenida de familias jóvenes. Factores como los altos costos de la vivienda, salarios ajustados y el impacto de la inflación han llevado a muchos residentes a mudarse a estados con un costo de vida más bajo, como Florida y Texas. En otros casos, las familias han optado por posponer o abandonar la decisión de tener hijos.

En ese contexto, el beneficio BABY se presenta como una medida económica orientada a apoyar a los padres y a mitigar las dificultades financieras asociadas a la llegada de un nuevo integrante al hogar. Algunos economistas sostienen que políticas de apoyo directo a las familias pueden contribuir a retener población y, eventualmente, atraer nuevos residentes.

Otros apoyos económicos vigentes para las familias

El pago por nacimiento o adopción se suma a otros cambios monetarios que entrarán en vigor en el estado. A partir de enero, más de 1,6 millones de hogares podrán solicitar un crédito fiscal por hijo ampliado, de hasta $1.000 dólares por cada niño menor de cuatro años. Además, en 2026 continuará vigente un crédito de hasta $330 dólares por hijo de entre cuatro y 16 años.

Por otra parte, el salario mínimo estatal aumentará el 1 de enero. En la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester, la tarifa subirá a 17 dólares por hora, mientras que en el resto del estado será de 16 dólares. Este incremento forma parte de un esquema de aumentos planificados que, a partir de 2027, estarán vinculados a la inflación.