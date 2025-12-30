inklusion.png Sitio accesible
Beneficio BABY en Nueva York de $1.800 dólares se puede reclamar sin formularios

Nueva York implementará BABY, un pago directo de $1.800 dólares para familias de bajos ingresos que tengan o adopten un hijo en el año fiscal 2025-2026.

El beneficio BABY —siglas en inglés de Subsidio por Nacimiento para el Comienzo del Año—|Envato
Enlace Latino

Escrito por:  Joy Uricare

El estado de Nueva York implementará un nuevo apoyo económico , denominado BABY, dirigido a familias de bajos ingresos que tengan o adopten un hijo. La medida, presentada por la gobernadora Kathy Hochul, contempla un pago único en efectivo de $1.800 dólares, que se entregará directamente a los padres sin formularios de solicitud ni restricciones sobre el uso del dinero.

El beneficio BABY —siglas en inglés de Subsidio por Nacimiento para el Comienzo del Año—, forma parte del presupuesto estatal correspondiente a 2026 y será administrado por el Departamento de Servicios Sociales del Estado de Nueva York . El objetivo es brindar un alivio financiero inmediato durante el primer año de vida del bebé, considerado uno de los períodos más exigentes para las familias.

Cómo funciona el beneficio BABY y quiénes califican

El pago de $1.800 dólares se realizará de manera automática a las cuentas bancarias de los padres que cumplan con los requisitos establecidos. Para acceder al beneficio, las familias deben tener o adoptar un hijo durante el año fiscal 2025-2026 y, además, recibir asistencia pública, como el programa SNAP , anteriormente conocido como cupones de alimentos.

Las autoridades estatales indicaron que el dinero está destinado a cubrir gastos esenciales asociados al nacimiento de un bebé, entre ellos pañales, artículos para un descanso seguro, ropa, atención médica y costos de cuidado infantil durante el primer año. No habrá controles ni reglas específicas sobre cómo debe utilizarse el monto entregado.

Contexto demográfico y económico en Nueva York

Nueva York enfrenta desde hace años una pérdida sostenida de familias jóvenes. Factores como los altos costos de la vivienda, salarios ajustados y el impacto de la inflación han llevado a muchos residentes a mudarse a estados con un costo de vida más bajo, como Florida y Texas. En otros casos, las familias han optado por posponer o abandonar la decisión de tener hijos.

En ese contexto, el beneficio BABY se presenta como una medida económica orientada a apoyar a los padres y a mitigar las dificultades financieras asociadas a la llegada de un nuevo integrante al hogar. Algunos economistas sostienen que políticas de apoyo directo a las familias pueden contribuir a retener población y, eventualmente, atraer nuevos residentes.

Otros apoyos económicos vigentes para las familias

El pago por nacimiento o adopción se suma a otros cambios monetarios que entrarán en vigor en el estado. A partir de enero, más de 1,6 millones de hogares podrán solicitar un crédito fiscal por hijo ampliado, de hasta $1.000 dólares por cada niño menor de cuatro años. Además, en 2026 continuará vigente un crédito de hasta $330 dólares por hijo de entre cuatro y 16 años.

Por otra parte, el salario mínimo estatal aumentará el 1 de enero. En la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester, la tarifa subirá a 17 dólares por hora, mientras que en el resto del estado será de 16 dólares. Este incremento forma parte de un esquema de aumentos planificados que, a partir de 2027, estarán vinculados a la inflación.

