Así se paga el metro de Nueva York y los buses sin la MetroCard y obtener viajes gratis

La venta de MetroCard en Nueva York finalizará el 31 de diciembre de 2025 , marcando el fin de un método que durante décadas fue el principal medio de pago del Metro y buses en Nueva York. Las tarjetas que aún tengan saldo seguirán siendo válidas hasta junio de 2026, pero es necesario que los usuarios se familiaricen con nuevas formas de pago para evitar inconvenientes. A cambio, los usuarios serán beneficiados con viajes gratis.

A medida que los pasajeros se adaptan a la transición, la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) promueve alternativas digitales que permiten acceder al transporte sin necesidad de portar la MetroCard física. Estas opciones buscan agilizar el flujo de pasajeros y ofrecer mayor comodidad en los desplazamientos diarios.

Entre estas alternativas destaca Tap and Ride , un sistema que facilita el pago mediante celulares y tarjetas virtuales. Además de simplificar los viajes, esta herramienta incluye beneficios para usuarios frecuentes, incentivando su uso y ayudando a los pasajeros a ahorrar dinero durante la semana.

Cómo funciona Tap and Ride y sus beneficios

Tap and ride funciona a través de lectores instalados en estaciones y buses que registran el pago automáticamente al acercar el dispositivo móvil o la tarjeta virtual habilitada. Esto elimina la necesidad de portar dinero en efectivo, tarjetas físicas o la MetroCard, facilitando el acceso al transporte público.

Los pasajeros que acumulen un gasto de $35,00 en un periodo de siete días recibirán viajes gratuitos durante el resto de la semana. Para obtener este beneficio, es fundamental que siempre se use el mismo método de pago, ya que cambiar de tarjeta o dispositivo puede impedir que el sistema registre correctamente el consumo.

Tras el primer uso, puede existir un breve período de autorización bancaria antes de que el método quede habilitado permanentemente. Una vez completado, los usuarios podrán viajar de manera continua, usando su dispositivo o tarjeta virtual en cualquier estación o bus compatible.

El sistema también permite controlar y revisar los pagos fácilmente desde la aplicación del dispositivo móvil, ofreciendo transparencia y comodidad a quienes dependen del transporte público diariamente.

Tarjetas OMNY en Nueva York

Además de tap and ride, los pasajeros pueden pagar con tarjetas de crédito o débito sin contacto y las tarjetas OMNY (One Metro New York), las cuales tienen una tarifa física de $2,00. Con este sistema, los pasajeros podrán acceder a un nuevo beneficio semanal: después de 12 viajes en siete días y alcanzar un máximo de $35,00, los trayectos adicionales serán gratuitos.

La MTA también anunció que el pago en efectivo con monedas en los autobuses será eliminado a mediados de 2026, por lo que OMNY será el único método aceptado.

Las nuevas tarifas, que entrarán en vigor el 4 de enero de 2026, quedarán de la siguiente manera:

Metro, autobuses locales y Access-A-Ride: suben de $2,90 a $3,00

Tarifa reducida: aumenta de $1,45 a $1,50

Boleto sencillo: pasa de $3,25 a $3,50

Autobuses exprés: suben de $7,00 a $7,25

Tarifa reducida en exprés: de $3,50 a $3,60

La MTA aseguró que no se modificarán los descuentos vigentes para personas mayores, personas con discapacidad y estudiantes.