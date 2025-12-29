17 estados de EUA adoptan restricciones de compra con SNAP: Indiana anuncia normativa a partir del 1 de enero

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria ( SNAP) atraviesa cambios relevantes en Estados Unidos. Al menos otros 17 estados confirmaron la adopción de restricciones sobre los productos que pueden adquirirse con estos beneficios a partir de 2026, con el objetivo de limitar la compra de refrescos, bebidas azucaradas, dulces y otros alimentos procesados.

BREAKING: The 18 states banning junk food for SNAP users beginning in 2026 include:



Indiana, Iowa, Nebraska, Utah, West Virginia, Idaho, Oklahoma, Louisiana, Colorado, Texas, Virginia, Florida, Arkansas, Tennessee, Hawaii, South Carolina, North Dakota, and Missouri. pic.twitter.com/allNRqJMEd — Leading Report (@LeadingReport) December 29, 2025

SNAP es un programa federal que asiste a cerca de 42 millones de personas para complementar su presupuesto de alimentos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) establece qué productos son elegibles, entre ellos frutas, verduras, carnes, lácteos, pan, cereales, semillas y plantas para producir alimentos, además de otros alimentos como bocadillos y bebidas no alcohólicas.

Indiana se suma con nuevas restricciones desde enero

Indiana anunció que, a partir del 1 de enero, los beneficiarios de SNAP no podrán comprar dulces ni bebidas azucaradas. La medida forma parte del programa Smart SNAP, orientado a promover opciones consideradas más saludables. Las restricciones incluyen refrescos, bebidas energéticas, té helado endulzado y bebidas deportivas.

Las autoridades aclararon que quedan excluidas de la prohibición las bebidas con leche o sustitutos lácteos, así como las endulzadas únicamente con jugos naturales de frutas o vegetales.

El estado definió los dulces como preparaciones de azúcar u otros edulcorantes combinados con chocolate, frutas o frutos secos, en barras o piezas, que no requieran refrigeración. Organizaciones locales advirtieron que estas definiciones podrían generar dudas prácticas sobre qué productos quedan alcanzados por la norma.

Estados que aplicarán límites desde enero

Desde el 1 de enero, también implementarán restricciones Iowa, Nebraska, Utah y Virginia Occidental. En estos casos, las limitaciones se centran principalmente en refrescos y bebidas energéticas, con criterios específicos según cada estado.

Otros estados aplicarán restricciones de forma escalonada durante el año. Idaho y Oklahoma lo harán desde el 15 de febrero; Luisiana desde el 18 de febrero; Colorado desde el 1 de marzo; Texas y Virginia desde el 1 de abril; Florida desde el 20 de abril; Arkansas desde el 1 de julio; Tennessee desde el 31 de julio; Hawái desde el 1 de agosto; Carolina del Sur desde el 31 de agosto; Dakota del Norte desde el 1 de septiembre, y Misuri desde el 1 de octubre.

Con estas medidas, 17 estados ya confirmaron restricciones de compra vinculadas a SNAP, mientras que otros avanzan en procesos similares, lo que podría elevar la cifra a 18 estados durante 2026, según datos del USDA.