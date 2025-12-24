Nuevos requisitos del SNAP en EUA: modificación en límites de edad, eliminación de excepciones para personas sin hogar y más

Los nuevos requisitos del SNAP en Estados Unidos ya comenzaron a aplicarse tras la aprobación de la ley ‘One Big Beautiful Bill’ , firmada por el presidente Donald Trump en julio. La normativa introduce cambios en los criterios de elegibilidad del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y modifica de manera significativa las reglas de trabajo que deben cumplir los beneficiarios para mantener el acceso a los cupones de alimentos.

🚨UPDATE: In a bombshell announcement, the American government is going to conduct a complete overhaul of the SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) program to tackle the misuse of welfare benefits, end corruption in it and refocus the program on truly needy recipients. pic.twitter.com/0cGnDuiy6u — WORLD NEWS (@_MAGA_NEWS_) December 10, 2025

La nueva regla entró en vigencia el lunes 1° de diciembre y afecta tanto a quienes se incorporan por primera vez al programa como a aquellos que deben recertificar su elegibilidad. El objetivo central de la reforma es ampliar el grupo de personas obligadas a cumplir con actividades laborales, de capacitación o voluntariado como condición para recibir el beneficio.

Cambios en los requisitos laborales del programa SNAP

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que supervisa el SNAP a nivel federal, explicó que el programa contempla requisitos laborales generales y otros específicos para adultos sin discapacidad y sin dependientes, conocidos como Abawd. Con la nueva legislación, el límite de edad para este grupo se elevó de 54 a 64 años.

Esto implica que los adultos de entre 18 y 64 años que no tengan dependientes y estén en condiciones físicas y mentales de trabajar deberán cumplir al menos 80 horas mensuales de trabajo, voluntariado, capacitación o búsqueda activa de empleo. Quienes no cumplan quedarán limitados a recibir beneficios durante solo tres meses en un período de tres años.

La norma también modifica las exenciones para padres o familiares a cargo de menores. A partir de ahora, solo estarán exentos quienes cuiden a niños menores de 14 años, cuando anteriormente el límite era de 18.

Eliminación de exenciones y grupos afectados

El Servicio de Alimentación y Nutrición (FNS) informó que se eliminarán exenciones que antes beneficiaban a personas sin hogar, veteranos y jóvenes de hasta 24 años que estuvieron bajo tutela estatal al cumplir 18. Estas modificaciones impactarán principalmente a adultos sin dependientes y a familias con hijos mayores de 14 años.

Según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso citado por CNN , los cambios podrían reducir en promedio a 2,4 millones la cantidad de personas que reciben cupones de alimentos mensualmente durante la próxima década. La pérdida de beneficios podría comenzar en marzo, dependiendo del estado y del calendario de recertificación.

Aplicación en California y advertencias oficiales

En California, donde el SNAP opera bajo el nombre CalFresh, el Departamento de Servicios Sociales informó que aún no se han definido los plazos ni la forma de implementación de los cambios. Autoridades locales advirtieron que errores administrativos o la falta de cumplimiento de pasos formales podrían provocar la pérdida de beneficios, incluso en personas que siguen siendo elegibles.

El USDA también indicó que los nuevos criterios alcanzarán a personas con estatus migratorio temporal. Mientras tanto, el condado de Los Ángeles anunció la realización de seminarios virtuales para informar a los beneficiarios sobre los nuevos requisitos del SNAP en Estados Unidos.