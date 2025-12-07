Zohran Mamdani anuncia el fin de las redadas contra indigentes en Nueva York

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani , anunció que pondrá fin a las redadas contra personas sin hogar y reorientará la política pública hacia la provisión de vivienda en Estados Unidos.

https://x.com/nypost/status/1997102613574111378?s=20

La decisión marca un giro respecto a la administración anterior, que se enfocó en desmantelar campamentos y retirar a personas del espacio público. Mamdani argumenta que el éxito se medirá por cuántas personas son conectadas con un hogar estable, ya sea vivienda de apoyo o de alquiler.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Fin de los operativos contra las personas sin hogar

En los últimos años, en EUA se intensificaron operativos con policías y equipos de alcance social para hacer cumplir infracciones de “calidad de vida”, como dormir en el metro, fumar o consumir drogas, además del desalojo de campamentos callejeros. En los casos de enfermedad mental grave, se aplicó el “compromiso involuntario” para internar a personas que no podían atender sus necesidades básicas. Esa estrategia se defendió como una respuesta a incidentes de alto perfil, pero generó críticas por su impacto en quienes carecen de alternativas de vivienda.

Mamdani anticipó que restringirá el “compromiso involuntario” a situaciones excepcionales y que el eje será conectar a las personas con vivienda permanente, en vez de operativos para dispersarlas. Organizaciones como Coalition for the Homeless sostienen que el único camino sostenible es crear suficientes unidades para que nadie tenga que vivir en estaciones o en la calle. El exalcalde Eric Adams advirtió que abandonar su “política inteligente” acarreará consecuencias, defendiendo que sus medidas buscaban seguridad y orden.

Cambio de política pública

El anuncio implica el fin de las redadas como herramienta central y un giro hacia la vivienda como solución principal para la falta de techo en Nueva York , según explicó el alcalde electo. La prioridad declarada es conectar a las personas con vivienda —ya sea de apoyo o de alquiler— y medir los resultados por la estabilidad residencial, no por el número de desmantelamientos.

Bajo la estrategia anterior, la policía de la ciudad (Departamento de Policía de Nueva York) y equipos de alcance social se desplegaron para aplicar infracciones de “calidad de vida” y retirar campamentos, incluso en el sistema del metro. En situaciones de enfermedad mental severa se recurrió al compromiso involuntario, una práctica que Mamdani dice usar solo en los casos más raros.

Actores clave del tema, como Coalition for the Homeless, afirman que sin vivienda permanente las intervenciones no resuelven el problema de fondo. A la vez, la advertencia de Adams sobre posibles “repercusiones” refleja la tensión entre orden público y derechos de las personas sin hogar en EUA. En este nuevo marco, el éxito dependerá de cuánto avance la ciudad en ampliar la oferta de vivienda y los apoyos para estabilizar vidas.