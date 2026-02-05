Nuevas multas en Nueva York: Así puedes perder tu licencia

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Nueva York implementará cambios significativos en su sistema de multas y puntos por infracciones de tránsito. Estas modificaciones afectan tanto la forma en que se acumulan los puntos como las consecuencias para los conductores con licencia que reinciden en infracciones.

Bajo el esquema anterior, las licencias podían ser suspendidas cuando un conductor acumulaba 11 puntos en 18 meses. Ese umbral se ha reducido y ampliado: ahora, un conductor podría enfrentar suspensión o revocación al alcanzar 10 puntos en un periodo de 24 meses.

Las autoridades del DMV señalan que este endurecimiento busca identificar de manera más eficaz a los conductores de alto riesgo y fomentar una conducción más responsable.

¿Qué infracciones ahora generan más multas en Nueva York?

La multa en Nueva York por exceso de velocidad de hasta 10 mph sobre el límite pasará a sumar más puntos que antes, mientras que el uso de teléfono celular mientras se conduce, que ya era penalizado, también verá un aumento en la cantidad de puntos que se suman al historial.

Otras infracciones que ahora acumulan puntos incluyen no ceder el paso a peatones, conducción temeraria y pasar un autobús escolar detenido, todas con valores más altos que en el sistema anterior.

Incluso faltas menores como luces dañadas o giros en U ilegales sumarán puntos, cuando previamente no los generaban.

El efecto de estos cambios de las multas en Nueva York es que conductores que antes podían mantenerse por debajo del umbral de suspensión ahora estarán más cerca de perder su licencia, dado que cada infracción tendrá un impacto mayor.

