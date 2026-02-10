Un raro desfile de planetas en el cielo: Cuándo y cómo verlo desde EUA

El 28 febrero de 2026 el cielo nocturno sobre Estados Unidos ofrecerá un fenómeno astronómico poco común: seis planetas del Sistema Solar aparecerán alineados en lo que los astrónomos llaman un “desfile planetario”.

Desde la Tierra, estos mundos parecerán formar una fila brillante sobre el horizonte, ofreciendo un espectáculo que podrá observarse tras el atardecer.

Entre los planetas que se podrán distinguir se encuentran Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, siendo los cuatro primeros visibles a simple vista bajo condiciones favorables, mientras que Urano y Neptuno requieren binoculares o telescopio para apreciarse.

El 28 de febrero va a pasar esto: Seis planetas se van a alinear por perspectiva desde la Tierra tras el atardecer. Venus será el faro más brillante guiando esta rara formación pic.twitter.com/X2eRvNIYGc — S૯ცค (@sebastia_me) February 9, 2026

Este tipo de fenómenos no ocurre con frecuencia y no habrá otra posibilidad de verlo con la misma nitidez, sino hasta el año 2040.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Lea también: Tormenta amenaza viajes en el feriado de los Día de los Presidentes

Cuándo, dónde y cómo aprovechar la mejor vista de la alineación de seis planetas desde cualquier lugar de Estados Unidos

El mejor momento para observar esta alineación planetaria será justo después del atardecer, aproximadamente 30 minutos tras la puesta del sol, cuando los seis planetas aparezcan más altos sobre el horizonte oeste o suroeste de Estados Unidos.

Para disfrutar del fenómeno con claridad, se recomienda buscar un lugar con vista despejada, libre de edificios altos, árboles o luces artificiales que puedan dificultar la visión.

Aunque la alineación será visible en toda la extensión del país, quienes se ubiquen en zonas rurales o con baja contaminación lumínica tendrán la oportunidad de apreciarla con mayor nitidez.

Los observadores que cuenten con binoculares o telescopio pequeño podrán distinguir incluso los planetas más lejanos, como Urano y Neptuno, mientras que los más brillantes —Venus, Júpiter y Saturno— se verán fácilmente sin ayuda.

Además, quienes se encuentren en grandes ciudades de Estados Unidos, pueden apreciar el “desfile de planetas” a través de las cuentas de YouTube de medios o agencias especializadas como Space o la NASA.

Lea también: Auroras boreales iluminarán el cielo y podrá verse desde 11 estados de EUA