Tarjeta de regalo Synergy de Costco: qué pasó y qué hacer si tienes saldo

Si compraste una tarjeta de regalo Synergy en Costco pensando que era tan segura como cualquier producto del club, hoy podrías llevarte una sorpresa al intentar pagar con ella. El problema no es tu saldo, es que el programa quedó en el limbo tras la bancarrota de la empresa emisora, y por eso ya no la están aceptando como antes.

En términos simples, estas tarjetas eran un producto de terceros pues si bien Costco las vendía, no era el responsable de emitirlas o administrarlas. Ese rol lo llevaba Synergy, y al paralizarse su operación, la tarjeta Synergy Costco quedó “sin respaldo”.

Si bien Synergy comunicó en un primer momento que honraría los consumos hasta inicios de febrero, su postura parece haber cambiado pues detuvieron el programa de forma anticipada al alegar un aumento extraordinario en las solicitudes de canje.

Cómo pedir reembolso del saldo de una tarjeta de regalo Synergy

Si todavía tienes saldo, el movimiento más práctico es tratarlo como un tema de reembolso por producto vendido en tienda, no como “reclamo” con el restaurante, porque el problema nace en el emisor del programa (Synergy) y su cierre. Fox Business documenta que algunos clientes han logrado reembolsos directamente en Costco, aunque no es consistente en todas las ubicaciones.

Qué hacer, paso a paso, para maximizar tus posibilidades sin perder tiempo:

Lleva la Tarjeta de regalo Synergy física (o prueba de eGift) y tu comprobante de compra si lo tienes; la nota de Fox Business indica que la situación varía por tienda, así que entre más evidencia aportes, mejor.

física (o prueba de eGift) y tu comprobante de compra si lo tienes; la nota de Fox Business indica que la situación varía por tienda, así que entre más evidencia aportes, mejor. Ve al mostrador de Membership/Returns de Costco y solicita el reembolso del saldo no usado , explicando que el programa dejó de ser redimible tras el cierre por bancarrota del emisor.

, explicando que el programa dejó de ser redimible tras el cierre por bancarrota del emisor. Si en una sucursal te dicen que no, pregunta de forma específica si existe un procedimiento interno para tarjetas de terceros no redimibles; el propio reporte reconoce que hay tiendas que sí han procesado reembolsos y otras que no.

y otras que no. Si no te resuelven en tienda, pide escalar con un supervisor y solicita que te indiquen el siguiente canal de soporte de Costco, porque la empresa no emitió una guía pública en el artículo y eso obliga a documentar cada interacción.

Si sueles comprar tarjetas de descuento , confirma siempre quién es el emisor y úsalas lo antes posible, porque si el administrador del programa se declara en insolvencia, el saldo puede volverse irrecuperable o quedar sujeto a procesos de bancarrota. Y si tienes varias, junta toda la evidencia (recibos, correos de eGift, capturas de saldo) antes de ir a Costco para que tu solicitud sea clara desde el primer intento.