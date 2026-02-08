Estados Unidos en alerta ante caída histórica en ritmo de crecimiento poblacional

El crecimiento poblacional en Estados Unidos marcó esta semana un giro que ha preocupado a demógrafos y economistas tanto del propio país como de todo el mundo, pues la nación norteamericana sumó solo 1.8 millones de habitantes (0.5 %) entre el 01 de julio de 2024 y el 01 de julio de 2025, uno de los ritmos más lentos registrados en décadas.

Para muchos conocedores, hay una señal clara que apunta a que la migración ya no está empujando el total poblacional como lo hizo recientemente, impulsando a una bajada drástica en el ritmo de crecimiento en la población .

Lo más llamativo del caso es el contraste con el año anterior. En 2024 el país venía de un repunte en el que agregó 3.2 millones de personas y creció 1.0 %, la tasa anual más rápida desde 2006. En cambio, para sorpresa y preocupación de muchos, en 2025 se redujo a la mitad (0.5 %).

En un contexto donde las políticas migratorias del régimen de #Donald #Trump han causado una crisis nacional, Estados Unidos enfrenta un estancamiento poblacional sin precedentes.

Observando las cifras, el ritmo se desplomó en cuestión de meses y el principal causante fue el bajón de la migración internacional, que se desplomó de 2.7 millones a 1.3 millones en el periodo de julio de 2024 a junio de 2025.

En la década de 1950, en pleno “baby boom”, el crecimiento promedio rondaba el 1.8 % y en los años 90 se ubicó cerca de 1.2 %. Por otro lado, en la primera década de este siglo se redujo a 1.0 %. Más recientemente, durante la pandemia el país tocó mínimos; en 2021 la población creció apenas 0.1 %, el ritmo más bajo desde la fundación de los Estados Unidos, según la Oficina del Censo .

Se debilita el crecimiento poblacional en Estados Unidos

La propia Oficina del Censo fue directa con respecto a que la razón principal del decaimiento en el crecimiento poblacional era el descenso “histórico” de la migración internacional neta. El país pasó de una etapa con números migratorios extraordinariamente altos (aproximadamente 2.7 millones) a otra mucho más moderada (1.3 millones) en un solo año de medición.

La problemática no se queda únicamente en lo demográfico, más bien tiene que ver con que si el país incorpora menos personas en edad de trabajar se complica la disponibilidad de mano de obra para sectores que dependen de esa rotación constante, desde servicios hasta industrias.

Impactos del decrecimiento poblacional

Cuando el crecimiento poblacional se enfría, la economía lo resiente por varios motivos. Hay menos gente trabajando, menos consumo y menos rotación de empleados. Expertos advierten que la reducción de la inmigración se verá reflejada negativamente en el PIB y debilitará el gasto del consumidor en un estimado combinado de 60.000 a 110.000 millones de dólares durante dos años.

Para el infortunio de quienes hacen vida en los Estados Unidos, la proyección para 2026 es negativa, aunque no deja de haber un ápice de esperanza al no existir datos claros para el futuro. Si ese pronóstico se consolida, el país enfrentaría un freno aún más marcado, pues la migración se espera que siga mermando.