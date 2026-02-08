Spotify estrena función que te cuenta la historia detrás de cada canción

Si alguna vez te quedaste con la duda de cuál era la historia detrás de una canción que no puedes sacar de la cabeza, Spotify tiene buenas noticias pues la app integró una función llamada “About the Song” que te muestra detalles y contexto del track sin salir de la reproducción.

Want to know more about what inspires some of your favorite tracks? Introducing our new feature currently in beta, About the Song ✨ pic.twitter.com/Ht41OU8eo9 — Spotify News (@SpotifyNews) February 6, 2026

¿Cómo funciona “About the song” y quiénes pueden probarla?

La idea es que mientras escuchas, la plataforma despliega tarjetas con información breve y “deslizable” que explica qué inspiró el tema, cómo se hizo o qué hay detrás de su impacto cultural, con resúmenes basados en fuentes de terceros.

Esta novedad llega como parte de una actualización de la app móvil, así que no es algo que tengas que instalar aparte ni una sección escondida en un menú raro. Si ya actualizaste Spotify recientemente, podrías empezar a verla en canciones compatibles.

Hay que aclarar que, al menos de momento, “About the Song” es una función que se encuentra en fase beta y que que aparece dentro de la vista Now Playing (la pantalla donde controlas la reproducción) y muestra historias cortas en tarjetas que puedes deslizar.

Spotify explica que estas historias están resumidas a partir de información de terceros, con el objetivo de revelar momentos detrás de cámaras y datos que normalmente terminarías buscando en otras páginas.

Desde la app apuntan que la disponibilidad es limitada pues de momento se encuentra siendo desplegada exclusivamente en inglés para usuarios Premium en: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda.

¿Cómo acceder a “About the song”?

El acceso a la función es directo desde la reproducción. Para probarla debes abrir Spotify en tu celular, reproducir una canción y entrar a la pantalla de Now Playing (la carátula del álbum con los controles). Después, haz scroll hacia abajo hasta encontrar la tarjeta “About the Song” y desliza para leer las historias disponibles.

Un detalle importante para que no te frustres buscando la función y es que necesitas tener la app en una versión 9.1.6 o superior, y además la función solo aparece en canciones “compatibles”. Esto se debe a que depende de que exista información confiable publicada sobre ese tema.

Si ya cumples con todo esto y aún no la ves, puede ser parte del despliegue gradual típico de Spotify. La compañía indica que está “rolling out” (llegando por etapas), así que a algunos usuarios les aparecerá antes que a otros dentro de la misma región.

Spotify también está pidiendo retroalimentación dentro de la misma experiencia: en la tarjeta puedes calificar lo que ves y enviar comentarios para ayudar a ajustar el producto mientras sigue en beta.