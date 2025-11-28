Trump revela cuándo pagarían los cheques de estímulo de $2.000 dólares por los dividendos de los aranceles

A pocas semanas de finalizar el año, el presidente Donald Trump instaló en la agenda pública la posibilidad de un cheque de estímulo financiado con los ingresos provenientes de los aranceles.

Su propuesta, presentada a principios de noviembre, promete un dividendo de $2.000 dólares por persona , dirigido exclusivamente a familias trabajadoras y contribuyentes de ingresos moderados. Sin embargo, pese al entusiasmo que generó en redes sociales, el proyecto sigue sin contar con el respaldo formal del Congreso ni del Servicio de Impuestos Interno (IRS).

¿Cuándo pagarían los cheques de estímulo?

Trump afirmó que parte del dinero recaudado por los aranceles podría regresar a los contribuyentes como un “reembolso”, similar al mecanismo utilizado durante los cheques de la pandemia. El 9 de noviembre, aseguró en Truth Social que el dividendo sería de al menos $2.000 dólares por persona, con la condición de excluir a los contribuyentes de altos ingresos.

Tres días después, como recuerda Marca US , la secretaria de prensa Karoline Leavitt confirmó que la administración está “comprometida a hacer que esto suceda” y analiza vías legales para implementarlo sin retrasos.

Durante un encuentro con periodistas en el Air Force One el 14 de noviembre, el presidente de los Estados Unidos descartó la llegada del cheque antes de Navidad. En su lugar, apuntó a algún momento de 2025, argumentando que los aranceles han generado recursos suficientes para considerar la entrega de dividendos.

Pero, el 17 de noviembre, el presidente volvió a modificar el calendario: los pagos llegarían en 2026, antes de las elecciones de medio término. “Probablemente antes de mediados del próximo año, un poco más tarde”, dijo.

Aún así, el panorama sigue siendo incierto, ya que cualquier programa requiere aprobación legislativa, y propuestas similares se han estancado en el pasado.

Sin ley, no hay pagos

El 16 de noviembre, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, frenó las expectativas al asegurar que la iniciativa requiere una legislación específica. “Necesitaríamos una legislación para eso”, dijo en una entrevista con Fox News, aunque dejó entrever que los pagos “podrían salir” si se consigue un marco legal adecuado.

Bessent reiteró que la intención es beneficiar a las familias trabajadoras, un mensaje que la Casa Blanca ha repetido en los últimos días al defender la propuesta.

Trump ha insistido en que el dividendo excluiría a los altos ingresos y favorecería a personas de ingresos medios y bajos, siguiendo criterios usados durante los cheques de la pandemia. En ese entonces, quienes ganaban hasta $75.000 dólares al año (o $150.000 por pareja) recibían el monto completo, mientras que los ingresos superiores obtenían cantidades reducidas.

