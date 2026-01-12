Pánico en Los Ángeles: Conductor de un camión U-Haul embiste a una multitud

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento de tensión en el que los manifestantes, muchos portando banderas de Irán, intentan esquivar el vehículo pesado. En respuesta a la agresión, varios asistentes golpearon el camión con las astas de sus banderas hasta que el conductor detuvo la marcha. El vehículo portaba mensajes políticos visibles en sus costados, lo que podría sugerir una motivación ideológica compleja detrás del ataque.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) intervino rápidamente, deteniendo al sospechoso en el lugar. Afortunadamente, aunque dos personas fueron evaluadas por paramédicos en la escena, no se reportaron heridos graves entre los manifestantes.

El conductor tuvo que ser trasladado a un hospital debido a las lesiones que recibió por parte de la multitud enfurecida antes de ser arrestado.

¿Qué cargos enfrentará el conductor del camión?

Aunque su identidad se mantiene bajo reserva mientras avanza la investigación, las autoridades han adelantado que el sujeto probablemente enfrentará cargos por intento de agresión con un arma mortal. La policía investiga si el acto fue premeditado como un ataque de odio o una protesta política violenta, dado los mensajes específicos escritos en el vehículo alquilado.

¿Cuál era el objetivo de la manifestación atacada?

El grupo se había congregado en el área de Westwood, conocida por su gran comunidad persa, para protestar contra el gobierno actual de Irán. Irónicamente, el mensaje en el camión del atacante también rechazaba al régimen ("No a los Mulás") pero a su vez criticaba a la monarquía anterior ("No al Shah") y la intervención estadounidense, creando confusión sobre la postura exacta del agresor.