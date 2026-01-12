Trump publica en Truth Social una imagen editada que lo muestra como presidente de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , compartió este domingo en la red social Truth Social una imagen manipulada del perfil de Wikipedia en la que aparece como “presidente interino de Venezuela” con fecha de enero de 2026, lo que generó repercusiones y dudas sobre su intención detrás de la publicación.

La imagen publicada por Donald Trump ha sido compartida ampliamente en redes sociales desde el domingo, y algunos usuarios la han tomado como un registro real del perfil de Wikipedia.

La publicación también circuló junto con comentarios del mandatario sobre Venezuela, lo que generó atención internacional.

Trump y la imagen falsa de Wikipedia

La imagen muestra el título de “presidente interino” junto al retrato de Trump, aunque en realidad ninguna autoridad oficial ha reconocido ese cargo, ni se ha modificado la entrada real de Wikipedia.

La publicación ocurre en medio de una fase de tensión tras una operación militar estadounidense en Caracas que resultó en la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos penales.

El panorama diplomático con Venezuela

Tras difundir la imagen manipulada en su cuenta de Truth Social, el presidente Donald Trump también se refirió públicamente a la situación en Venezuela y a las relaciones con el liderazgo político que se ha establecido desde Caracas. El mandatario aseguró que su administración mantiene una cooperación positiva con las autoridades venezolanas actuales, encabezadas por Delcy Rodríguez, quien fue juramentada como presidenta interina tras la detención de Nicolás Maduro.

En conversaciones con periodistas y en reuniones oficiales, Trump afirmó que confía en que esa relación pueda fortalecer la estabilidad y la cooperación bilateral. Según sus declaraciones, existe la intención de reunirse personalmente con representantes del gobierno interino venezolano “muy pronto” para avanzar en áreas de interés común.

Al mismo tiempo, el presidente estadounidense ha planteado la posibilidad de que Venezuela suministre millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, un aspecto que forma parte de la discusión sobre la cooperación energética entre ambos países.