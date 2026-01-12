Tragedia familiar en Ohio: Adolescente le disparó a su hermano menor y un día después se entregó a la policía

Un adolescente de 15 años se entregó a la policía luego de que su hermano de 12 años fuera localizado con una herida de bala en su hogar en Ohio. La víctima fue trasladada al Hospital Mercy de la Clínica Cleveland, donde falleció poco después, según informaron las autoridades locales.

El hecho ha sido calificado por la policía como “absolutamente desgarrador”. Los investigadores trabajan para esclarecer cómo ocurrió el disparo y determinar si se trató de un accidente o de otra circunstancia, mientras recaban evidencia y entrevistando a familiares y testigos.

La comunidad local ha reaccionado con consternación ante la tragedia, mientras las autoridades refuerzan la seguridad y ofrecen apoyo a familiares afectados, asegurando que se seguirá el debido proceso para esclarecer el caso.

Una tragedia familiar

La policía de Ohio ha señalado que este tipo de tragedias familiares son poco frecuentes, pero destacan la importancia de la prevención y la educación sobre seguridad con armas de fuego en los hogares.

Expertos en psicología y trabajo social señalan que los programas de intervención temprana y el acompañamiento a familias en riesgo pueden ayudar a reducir incidentes similares en el futuro.

Los familiares y vecinos han expresado su dolor y preocupación, mientras las autoridades continúan la investigación y aseguran que se respetarán los derechos de todas las partes involucradas. "Es desgarrador porque yo también tengo un hijo de 12 años", dijo un vecino. "No los conocía muy bien, pero solía ver al pequeño jugando afuera", agregó otro residente.

Además, se han activado recursos de apoyo psicológico para familiares y residentes afectados, y la policía mantiene contacto cercano con la comunidad para brindar información actualizada sobre el caso.