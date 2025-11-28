Lo que debes cumplir antes de solicitar la ciudadanía en 2026 en Estados Unidos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) recordó que, para solicitar la ciudadanía mediante el proceso de naturalización en 2025, los aspirantes deben acreditar al menos tres meses de residencia en la jurisdicción donde tramiten la petición. Este punto, aunque sencillo, es determinante para que la agencia acepte el expediente.

De acuerdo con el Manual de Políticas del USCIS, el requisito aplica a cualquier persona que presente el Formulario N-400 , documento base para iniciar el camino hacia la ciudadanía. La normativa también aclara que la definición de “estado” incluye territorios como el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes y la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte.

La regla deriva de los lineamientos establecidos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que fija los criterios de residencia, permanencia y elegibilidad para extranjeros que buscan naturalizarse en Estados Unidos.

El cumplimiento de este requisito debe demostrarse mediante documentos oficiales, como contratos de vivienda, correspondencia gubernamental, registros escolares o comprobantes de servicios vinculados a la dirección declarada.

¿En qué consiste la regla de tres meses del USCIS?

La llamada regla de los tres meses establece que el solicitante debe haber vivido durante los tres meses previos en el estado, condado o distrito bajo cuya jurisdicción presenta el Formulario N-400. Según el Manual de Políticas, el tiempo de residencia debe ser “inmediato” a la fecha de presentación y comprobable mediante registros verificables.

Este principio permite a la agencia confirmar que el aspirante pertenece administrativamente a la oficina local que gestionará su procedimiento y que cumple con la estructura organizativa del sistema migratorio.

¿Qué ocurre si no cumples con este requisito?

Si el USCIS determina que no existe evidencia suficiente de residencia en la jurisdicción correspondiente, la solicitud puede ser rechazada. En ese caso, la persona deberá esperar hasta cumplir los tres meses y volver a presentar el N-400.

El tiempo perdido puede retrasar tanto el proceso de revisión como la programación de la entrevista y el examen cívico, por lo que los abogados de inmigración suelen recomendar revisar cuidadosamente la documentación antes de iniciar la solicitud.