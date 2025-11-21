TSA empezará a cobrar una tarifa a viajeros que no tengan Real ID u otra identificación aprobada

Viajar sin una identificación Real ID pronto podría salir más caro. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha propuesto una nueva norma que impondrá una tarifa de $18 dólares a los pasajeros que no cuenten con un documento aprobado al momento de pasar por los controles de seguridad.

La medida fue publicada en un aviso oficial del Registro Federal , marcando un nuevo paso en la implementación de la ley REAL ID, aprobada hace dos décadas y activada finalmente en mayo de 2025.

Un portavoz de la TSA confirmó a CBS News que la agencia ofrecerá más detalles próximamente y que continúa trabajando con sus socios “para garantizar la seguridad y la eficiencia en los puntos de control”.

Esta actualización se suma a una transformación profunda del proceso de identificación en aeropuertos de Estados Unidos .

Verificación biométrica: El nuevo estándar

Como parte del cambio, la TSA está incorporando un programa de verificación de identidad biométrica para personas que no presenten un Real ID, pasaporte u otra identificación válida. Según la agencia, los métodos alternativos actuales son “prolongados y costosos en tiempo”, lo que justificaría el cobro de la tarifa.

De acuerdo con la norma propuesta, los viajeros en EUA que opten por el programa de verificación modernizado deberán pagar $18 dólares. La TSA recuerda que la validación de identidad es “el primer paso en el proceso de control físico” y un elemento clave en la detección anticipada de pasajeros de alto riesgo, un aspecto esencial en la seguridad nacional.

La agencia afirma que la adopción de biometría, parte de su programa de viajeros registrados, permitirá agilizar la identificación, reducir filas y mejorar el flujo en los puntos de control. Los pasajeros comenzarán a pagar la nueva tarifa tan pronto como la TSA anuncie la apertura del registro en TSA.gov .

Reacciones y recomendaciones

Para algunos expertos, la medida era esperable. Daniel Green, cofundador de Faye Travel Insurance, considera la propuesta razonable: “Durante años han dicho que obtengas un documento oficial o pasaporte, o no viajes”, señaló a CBS. “Poder pagar $18 dólares y volar de todos modos no parece descabellado”.

Desde mayo, la TSA exige a los pasajeros presentar una identificación Real ID u otros documentos aprobados, como una licencia de conducir mejorada, un permiso de aprendizaje o una tarjeta de identificación no conductor. Debido a que los requisitos varían en cada estado, la agencia aconseja consultar el sitio web local de la oficina de licencias de conducir para verificar la documentación necesaria.

