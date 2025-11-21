Viajar en Acción de Gracias: esta es la guía única para enfrentar el tráfico y los aeropuertos llenos

Millones de personas en Estados Unidos se preparan para viajar durante el período del Día de Acción de Gracias, uno de los momentos de mayor movimiento del año. Quienes vuelen o conduzcan se encontrarán con aeropuertos más llenos y carreteras saturadas , especialmente entre el 21 de noviembre y el 1 de diciembre.

En ciudades como Memphis, por ejemplo, se proyecta que hasta 95,000 viajeros crucen los puntos de control aeroportuario, con los picos más altos el 21 y 30 de noviembre, cuando cerca de 10,000 pasajeros pasarán cada día por seguridad. Estas cifras reflejan una demanda similar a la del año pasado y anticipan un ambiente de alta congestión aérea y terrestre.

La experiencia en carretera tampoco será sencilla: el precio nacional promedio de la gasolina ronda los $3.07 dólares por galón, de acuerdo con una estimación realizada en el portal AOL.com . Expertos recomiendan llenar el tanque con anticipación, salir más temprano y evitar, en lo posible, los horarios marcados como críticos.

Aun así, quienes logren adelantar su salida podrían tener una experiencia más fluida. Viajar fuera de las horas de mayor actividad —o incluso modificar las fechas— puede significar menos esperas, menos estrés y trayectos más rápidos , siempre que el itinerario personal lo permita.

Horarios y días con más tráfico en Acción de Gracias

Para planear mejor el viaje, estos son los períodos con mayor congestión en carreteras y aeropuertos:

Martes 25 de noviembre: 12:00 a 21:00

12:00 a 21:00 Miércoles 26 de noviembre: 11:00 a 20:00

11:00 a 20:00 Jueves 27 de noviembre: tráfico mínimo

tráfico mínimo Viernes 28 de noviembre: 13:00 a 19:00

13:00 a 19:00 Sábado 29 de noviembre: 13:00 a 20:00

13:00 a 20:00 Domingo 30 de noviembre: 11:00 a 20:00

11:00 a 20:00 Lunes 1 de diciembre: 12:00 a 20:00

Consejos clave para viajar durante Acción de Gracias

Los aeropuertos en EUA prevén un flujo particularmente alto debido a la temporada y al aumento de operaciones aéreas programadas para estas fechas. Para evitar contratiempos, se recomienda llegar con suficiente anticipación, especialmente si no se cuenta con TSA PreCheck o CLEAR, ya que las filas pueden ser mucho más largas de lo habitual.

Viajar con equipaje de mano, en lugar de facturar maletas, también puede agilizar la experiencia, reducir esperas y evitar la posibilidad de que el equipaje se pierda durante conexiones. Empacar únicamente lo necesario y enviar regalos con anticipación puede hacer una gran diferencia durante días tan concurridos.

Para quienes viajen por carretera, una revisión previa del vehículo —llantas, fluidos y carga del auto— puede evitar retrasos inesperados. Salir temprano, incluso si implica comenzar el trayecto a primera hora, es una estrategia efectiva para esquivar la peor parte del tráfico festivo.

Finalmente, los viajeros deben considerar que retrasos, cambios de itinerario y esperas prolongadas son comunes en estas fechas. Mantener expectativas realistas, ser flexible y asumir que algunos factores no pueden controlarse ayudará a tener un viaje más llevadero y seguro.