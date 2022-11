Liga MX: Ciertos equipos serán beneficiados económicamente por la FIFA

El Mundial de Qatar 2022 emociona a todos los apasionados por el deporte, pero hay otras personas que la Copa del Mundo y las fechas de selecciones nacionales no son del todo emocionantes. No es sorpresa que tanto directivos y cuerpo técnico de los clubes de la Liga MX y otras ligas, no son fanáticos de las fechas de competiciones y preparativos de selecciones nacionales rumbo a las copas del mundo.

Desde hace muchos años hay un problema que no ha dejado de existir y seguramente nunca desaparecerá, las lesiones, la pesadilla de todos los equipos cuando tienen que dejar ir a sus futbolistas a jugar con su selección.

Para los clubes es riesgoso no poder estar al pendiente de sus jugadores y la FIFA es consciente de eso, por lo mismo creó el Programa de Ayudas de Clubes de la FIFA, donde beneficia económicamente a los equipos que dejan ir a sus jugadores al Mundial.

¿Cuáles son los equipos de la Liga MX beneficiados con el Programa de Ayudas de Clubes?

Cabe recalcar que no todos los equipos de la Liga MX serán apoyados por el Programa de Ayudas de Clubes de la FIFA, solamente serán beneficiados los clubes que actualmente tengan jugadores convocados para el Mundial de Qatar 2022 o equipos que hayan tenido futbolistas en los últimos dos años que al día de hoy, sean seleccionados nacionales por su país, ya que estos clubes aportaron futbolistas a las selecciones para las preparaciones y eliminatorias previo a la Copa del Mundo.

Estos son los equipos de la Liga MX que tienen futbolistas en el Mundial y recibirán la ayuda económica:

Monterrey – 5 jugadores: Jesús Gallardo (Mex), Héctor Moreno (Mex), Luis Romo (Mex), César Montes (Mex), Rogelio Funes Mori (Mex).

León – 3 jugadores: Rodolfo Cota (Mex), Ángel Mena (Ecu), Joel Campbell (C. R.).

América – 3 jugadores: Guillermo Ochoa (Mex), Néstor Araujo (Mex), Henry Martín (Mex).

Pachuca – 3 jugadores: Kevin Álvarez (Mex), Luis Chávez (Mex), Romario Ibarra (Ecu).

Cruz Azul – 3 jugadores: Uriel Antuna (Mex), Carlos Rodríguez (Mex), Michael Estrada (Cruz Azul).

Chivas – 2 jugadores: Roberto Alvarado (Mex) y Alexis Vega (Mex).

Santos – 2 jugadores: Félix Torres (Ecu) y Ayrton Preciado (Ecu).

FC Juárez – 1 jugador: Alfredo Talavera (Mex).

Pumas – 1 jugador: Dani Alves (Bra).

Esto es lo que pueden recibir los clubes con jugadores en selección mundialista: Fase de grupos 180 mil dólares por jugador, octavos de final 220 mil dólares, cuartos de final 280 mil dólares,

semifinales 320 mil dólares y la final 370 mil dólares.

¿Qué te parece la iniciativa de Programa de Ayudas para los Clubes de la FIFA ? Compártenos tu opinión en nuestras redes sociales.

