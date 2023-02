Jugador Jakub Jankto del Praga, se declara públicamente homosexual

Soy homosexual y no quiero esconderme más. Como todo el mundo, tengo fortalezas, tengo debilidades, tengo una familia, tengo amigos, tengo un trabajo en el que lo he hecho lo mejor que he podido durante años, con seriedad, profesionalismo y pasión. Como todos los demás, yo también quiero vivir mi vida en libertad. Sin miedos, sin prejuicios, sin violencia, pero con amor