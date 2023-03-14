La Champions League hoy no decepcionó en lo absoluto, pues el Manchester City vs RB Leipzig dejó un dulce sabor de boca a los aficionados del futbol gracias a la actuación de Erling Haaland, el cual marcó un repóker en poco más de 60 minutos jugados este 14 de marzo del 2023.

Fue en punto de las 14:00 de la tarde, tiempo del centro de México, que comenzaron los duelos de octavos de final de esta fecha, la cual dejaría a los próximos dos clasificados a la siguiente ronda.

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Manchester City destroza al Leipzig en la Champions League hoy

En el partido estelar de este día, el Manchester City de Pep Guardiola salió a jugarse su pase a la próxima ronda ante un RB Leipzig que se les complicó en la ida de estos octavos de final de la Champions League.

Fue al minuto 22 que el noruego Erling Haaland, marcó el primero de los cinco goles que anotó este martes 14 de marzo. Mediante la vía penal el “androide” hizo valer sus condiciones y venció con disparo cruzado al aleman Janis Blaswich.

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Tan solo dos minutos más tarde, el mismo Haaland selló su doblete al aprovechar un disparo de Kevin de Bruyne que fue directo al travesaño Janis Blaswich. En esa jugada el norguego remató de cabeza para volver a vencer al guardameta alemán.

Luego de esta anotación, el cotejo marchó con “normalidad” en el Etihad Stadium, pues el Manchester City dominaba el partido sin mayores complicaciones, sin embargo durante más de 20 minutos no pudieron acercarse con tanto peligro a la portería rival.

Fue hasta el minuto 45 más el agregado, que nuevamente Erling Haaland se hizo presente en el marcador para cerrar de esta forma su quinto hat-trick como jugador del Manchester City, todos marcados en una sola temporada.

Segunda mitad del City vs Leipzig no cambió

Para la segunda parte y con la esperanza de ver un juego más equilibrado entre ingleses y alemanes, el cotejo continuó de la misma forma que en los primeros 45 minutos, pues los citizens dominaron desde el primer segundo.

Tan fue así, que tan solo a los cuatro minutos de iniciar la segunda mitad el alemán Ilkay Gündogan marcó el 4-0 momentáneo y el 5-1 en el marcador global.

Cuatro minutos después de la anotación del capitán del conjunto sky blue, nuevamente Erling Haaland disparó a puerta para de esta manera firmar su primer póker de goles con la camiseta del Manchester City.

Y como si eso no fuera suficiente, al minuto 57 del juego corrido de la Champions League hoy, el norguego cerró su repóker ante el Leipzig, conjunto que nunca pudo brillar en el terreno de juego-.

Ya sin el androide vikingo en la cancha, el Manchester City continuó dominando pero sin generar mayor peligro en la portería rival. Pese a ello al minuto 90 más el agregado Kevin de Bruyne cerró la goleada de 7-0 ante el RB Leipzig en esta vuelta de los octavos de final, los cual les valió para instaurarse en los cuartos de final de la Champions League.

¿Cuántos hat-tricks ha marcado Erling Haaland en su carrera?

Con las cinco anotaciones marcadas este martes 14 de marzo del 2023, Erling Haaland suma 14 hat-tricks, dos póker y un repóker marcados a lo largo de su carrera.

¿Cómo terminó el Porto vs Inter de Milan?

En cuanto al Porto vs Inter de Milan refiere, el cotejo terminó sin muchas emociones, pues el partido terminó 0-0 en el estadio del conjunto portugués, el cual pese a que fue el que más intentó, no le alcanzó para darle vuelta al marcador global.

Y es que con este 0-0 el Inter amarró su pase a los cuartos de final gracias a que en el juego de ida, el cotejo terminó 1-0 a favor del conjunto italiano.

Con estos dos resultados de este martes 14 de marzo, solamente faltan dos equipos más para conocer las que serán las llaves de los octavos de final de la Champions League.

Es por ello que es importante recordar que el Real Madrid vs Liverpool y el Napoli vs Eintracht Frankfurt se disputarán el próximo miércoles 15 de marzo de este 2023.

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