La era de Messi y CR7 está escribiendo sus últimos capítulos, el argentino tiene 35 años y el portugués 37, su carreras han marcado toda una época en el futbol mundial, sin embargo, el fin de esa era cada vez está más cerca y la pregunta a quién o quiénes serán los que los sustituirán en el trono, empieza a tomar relevancia, y el nombre del futbolista Erling Haaland ha surgido para postrarse como el principal heredero de la estafeta de los dos últimos grandes monstruos del balompié internacional.

El Parlamento inglés recibió una petición para deportar a Erling Haaland de la Premier League por ser un robot y está al borde de las 2 MILLONES de firmas.



Sí, real. 🤯🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/Byam6DPYR7 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 6, 2022

Erling Halaand nació en Leeds, Reino Unido en el año 2000, pero sus padres son originarios de Bryne, Noruega y es por eso que el delantero decidió jugar para la selección nórdica.

¿Quién es Erling Halaand?

“La Bestia” como también se le conoce al delantero noruego, debutó en 2016 con el Bryne de la primera división de ese país, su paso fue de noche por aquel equipo, sin embargo llamó la atención de Ole Gunnar Solskjær quien era entrenador del Molde FK y consiguió ficharlo un año más tarde para que en su debut marcara el primero de muchos goles.

En 2018 aún con el Molde FK, anotó cuatro goles contra el SK Brann cuando apenas habían transcurrido 21 minutos del juego, su equipo se llevó una en patio ajeno por 4-0 sobre quienes marchaban como líderes e invictos de la liga. Aquella temporada temporada terminó como el máximo goleador de su equipo con 16 goles en 30 partidos.

Los ojos del mundo voltearon a ver a Erling Halaand

“El Androide” apodado así por su talla, 1.94 metros y su complexión 88 kilogramos, fue fichado por el Red Bull Salzburgo de Austria en agosto de 2018 y debutó 6 meses más tarde donde marcó su primer gol. Erling Haaland llamó la atención del futbol mundial a base de Hat-Tricks, el primero lo consiguió en julio de 2019, en agosto el segundo, en septiembre el tercero, y el cuarto en la Champions League de esa temporada ante el Racing Club Genk. Marcó en 5 partidos consecutivos en la competición europea y se puso a la par de CR7, Neymar y Lewandowski en ese rubro.

Sus imponentes actuaciones lo pusieron en la mira del mundo y fue el Borussia Dortmund de la Bundesliga quien se hizo de sus servicios en diciembre de 2019 por 20 millones de euros y un contrato de cuatro años y medio.

Debutó con el Dortmund en enero del 2020, entró de cambio al minuto 56’ y anotó un hat-trick en tan solo 23 minutos; el vikingo noruego marcó la línea de su historia en el equipo antagonista del Bayern Múnich. Para su segundo partido con el Borussia volvió a saltar de la suplencia para marcar dos goles más y ser el único jugador en conseguir 5 anotaciones en sus dos primeros juegos; a partir de ese momento su cosecha de goles fue brutal al grado de que en tres temporadas con los alemanes anotó 86 goles en 89 partidos jugados.

La llegada al Manchester City

Era lógico que el delantero noruego no iba a durar mucho en el Borussia Dortmund y el 10 de mayo de 2022 el equipo alemán acordó con el Manchester City su fichaje y el 13 de junio se hizo oficial la firma de Erling Haaland para ponerse a las órdenes de Pep Guardiola y jugar en la Premier League donde anotó sus primeros dos goles el 7 de agosto en su debut y ante el West Ham United, ese mes anotó dos tripletes y suma 19 goles en 12 juegos vistiendo la casaca de los citizens.

Erling Haaland ya es el máximo goleador de la Premier League y de la Champions League en la actual temporada y con 22 años cumplidos, tal parece que ese ritmo lo llevará a romper records, convertirse en leyenda y heredar el trono que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo dejarán vacante en próximas fechas.

En este momento, Erling Haaland es el goleador de todas las competiciones que ha disputado este año:

-Champions League: 5 goles

-Premier League: 14 goles

-Nations League: 6 goles

Tremendo el Androide. pic.twitter.com/spsJpTtbFu — Juez Central (@Juezcentral) October 6, 2022

Cualidades de Erling Halland

El delantero del Manchester City cuenta con cualidades que lo hacen distinto, no solo impone por su físico y fortaleza que en el futbol actual son armas de suma importancia, sino que también cuenta con una habilidad impresionante para desmarcarse en corto, debido a una inteligencia y capacidad de reacción innata en el campo de juego, juega en conjunto y genera ocasiones tanto para su equipo como para él mismo, es ágil y veloz y sobre todo vive los partidos con una intensidad que sobrepasa el ritmo de sus rivales; él mismo ha dicho que estudia a sus referentes y que ha extraído mucho de Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic.

¿Cuánto vale Erling Halland?

Según el portal Transfermark, el futbolista noruego está tasado en 150 millones de euros y seguramente su costo seguirá elevándose cada vez más.

Es un hecho que el vikingo noruego seguirá aumentando su nivel y es una lástima que no estará en Qatar 2022, sin embargo seguramente lo veremos comiéndose las canchas del viejo continente y devorando los records de los máximos goleadores del deporte más popular del mundo.

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