Marianne von Gierke muere a los 40 años; el orgullo del fisicoculturismo chileno que compitió en Mr. Olympia 2026

¡De luto! Marianne von Gierke, una figura del fisicoculturismo chileno, murió de forma repentina, este miércoles 14 de octubre de 2026. Aunque hasta el momento no se ha confirmado la causa de fallecimiento oficial, trascendió que pudo tratarse de una muerte súbita.

La famosa atleta de 40 años de edad había competido en el certamen Mr. Olympia. Te contamos los detalles del caso.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿De qué murió Marianne von Gierke?

De acuerdo con los primeros reportes policiales, la noche del miércoles 14 de octubre, el esposo de Marianne von Gierke la trasladó de emergencia a la Clínica RedSalud de Magallanes, ya que sus signos vitales eran casi nulos.

Una vez ahí, el equipo médico le realizó maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). No obstante, pese a los esfuerzos, la atleta chilena perdió la vida en el lugar. Aunque aún no se ha confirmado la causa de muerte, se presume que pudo tratarse de una muerte súbita.

La noticia del fallecimiento de Marianne von Gierke, quien había participado en el certamen Mr Olympia 2026, se dio a conocer a través de las redes sociales del NPC Worldwide Chile.

“La recordaremos por su dedicación, disciplina y por haber llevado su talento hasta el escenario del Mr. Olympia, dejando un legado en su categoría e inspirando a quienes compartieron con ella esta pasión” se lee en la publicación.

¿Quién era Marianne von Gierke?

Marianne Belén von Gierke Barassi era una fisicoculturista y abogada chilena de 40 años de edad. Era una reconocida deportista de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB) que incluso participó en el certamen internacional de fisicoculturismo Mr. Olympia, donde obtuvo el 13º lugar en la categoría Women’s Physique.

Recientemente, también se había coronado ganadora del certamen mundial Rising Phoenix.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.