Conmemorando una de las festividades mexicanas más importantes, Xolos y Reebook lanzaron un jersey inspirado en el Día de Muertos, la cual será una playera alternativa.

El jersey es negro con vivos en naranja “entre obsidiana y cempasúchil nace el nuevo jersey alternativo de la Jauría”, se puede leer en la publicación del Club Tijuana para introducir este nuevo jersey.

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Así presentó Reebook la playera alternativa de Xolos

“No todos los caminos llevan al mismo lugar. Algunos llevan al Mictlán”, se lee en el comunicado de Reebook para presentar la nueva playera de Xolos.

En las imágenes podemos apreciar a un xoloitzcuintle, mascota insignia del equipo y que es muy representativo de estas fechas junto con la flor de cempasúchil, iluminando el camino hacia el Mictlán.

“Inspirado en la tradición del Mictlán, este jersey representa el camino que recorren las almas acompañadas por el xoloitzcuintle hacia el inframundo”, anunció Reebook.

La marca estadounidense y el equipo fronterizo decidieron utilizar a Gilberto Mora como modelo de esta nueva equipación.

Gilberto Mora cumple años y ya puede negociar su salida a Europa

Este miércoles 14 de octubre Gilberto Mora cumplió 18 años por lo que sus agentes ya pueden comenzar a negociar de forma libre con cualquier club europeo para darle salida al viejo continente.

Desde niño defendiendo estos colores, hasta convertirse en uno de los grandes orgullos de nuestra ciudad.



Te hemos visto crecer, soñar, luchar y lograr cosas extraordinarias. Y en cada paso, una parte de Tijuana ha caminado contigo.



Hoy cumples 18 años, Gil, y nos emociona… pic.twitter.com/wdCCvcCfIb — Xolos (@Xolos) October 14, 2026

Además, al momento de la presentación de la playera, el juvenil mexicano aún no cumplía la mayoría de edad, por lo que su jersey era diferente al del resto de sus compañeros.

Gilberto Mora y Xolos podrían utilizar este nuevo jersey el próximo viernes ante Puebla, la cual ya tendrá los patrocinios completos para el joven futbolista mexicano.

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