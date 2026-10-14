Luego de representar a México en los Juegos Olímpicos de París 2024, ahora el surfista Alan Cleland está en medio de la polémica al ser señalado por presunto abuso sexual contra una adolescente.

La agresión habría ocurrido en una reunión privada en Tahití, pero, además su expareja Noah Klapp también alzó la voz y denunció supuestos actos de violencia física, verbal y sexual durante su relación con el surfista.

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Acusaciones contra Alan Cleland por abuso sexual

La World Surf League (WSL) mantiene un procedimiento abierto contra el atleta mexicano luego de las denuncias por parte de una adolescente sobre supuestos abusos sexuales en agosto pasado.

Nick Carroll, periodista australiano, identificó a Alan Cleland como el competidor bajo estos señalamientos “de naturaleza extremadamente grave”, mientras continúan las investigaciones pertinentes.

Noah Klapp, decidió también romper el silencio sobre la relación que sostuvo con el mexicano cuando ella tenía 17 años y aseguró que ya no podía quedarse callada ante estas situaciones.

“Alan Cleland Jr. abusó de mí durante la mayor parte de nuestra relación, seguido me inmovilizaba en la cama, agarrándome las muñecas con todas sus fuerzas, me agredía sexualmente muchas veces, me llamaba zor..., pu...”, explicó Klapp en su cuenta de Instagram.

¿Qué pasará con Alan Cleland tras estas acusaciones?

La WSL anunció la suspensión provisional del surfista mexicano, todo esto mientras el Comité Disciplinario se encuentra investigando las acusaciones contra el atleta.

Aunque en el comunicado, la dependencia no identifica de forma oficial al mexicano, medios y periodistas han “destapado” que se trata de Alan Cleland, quien de momento, no cuenta con cargos penales.

Quien también se pronunció fue la Federación Mexicana de Surfing, respaldando la decisión de la WSF sobre la suspensión mientras continúan las investigaciones por las supuestas agresiones.

“Reconocemos y apoyamos el trabajo de las autoridades competentes, así como el de la World Surf League, entidad que actuó suspendiendo de forma provisional al atleta de sus competencias”, señala el comunicado.

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