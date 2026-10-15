Futbol américano colegial: Hora del Clásico Poli - UNAM, Águilas Blancas vs Pumas CU de la ONEFA el sábado 17 de octubre

El próximo sábado 17 de octubre de 2026 se jugará una edición más del Clásico Poli - UNAM cuando las Águilas Blancas visiten a los Pumas CU en duelo correspondiente a la semana 7 de la actual temporada del futbol colegial en México.

Este será el segundo juego de esta temporada que pone frente a frente a las dos universidades de mayor relevancia en México; en esta ocasión los Pumas CU le harán los honores a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional en un duelo lleno de tradición y que levanta pasión para los amantes del futbol americano y los que no son tan fans.

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Hora del Clásico Poli - UNAM Águilas Blancas vs Pumas CU

Al inicio de la temporada se sabía la fecha del juego, pero la hora del Kick Off del partido no se había revelado hasta hace algunos días en que se dio a conocer que el juego está pactado para iniciar en punto de las 11:00 horas tiempo del capital del país.

Marca de Águilas Blancas y Pumas CU en la temporada 2026 de la ONEFA

Los Pumas CU tienen marca de 5 juegos ganados y 1 perdido y hasta el momento marchan en la posición más alta de la clasificación general, mientras que las Águilas Blancas tienen récord de 2 juegos ganados y 3 perdidos por lo que el duelo cobra relevancia, pues si los del Instituto Politécnico Nacional no ganan, prácticamente se estarían despidiendo de la posibilidad de avanzar a la fase final.

Los Pumas CU han derrotado a los Leones de la UAMN a los Burros Blancos del IPN a los Borregos del Tec Campus Puebla a los Borregos del Tec Campus Ciudad de México y a los LInces de la UVM y cayeron ante el Tec Campus Monterrey.

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