Cuando parecía que solo estaría fuera por algunas semanas, se confirmó la peor de las noticias para la Selección Mexicana y los Wolves: Raúl Jiménez tendrá que ser operado por la lesión en la rodilla izquierda.

Phil Hayward, director de rendimiento del conjunto inglés, reveló que la lesión del futbolista mexicano no evolucionó como se había esperado y por ello, se tomó la decisión de que fuera intervenido.

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¿Cuánto tiempo estará fuera Raúl Jiménez?

Fue a través de un comunicado donde el conjunto inglés informó sobre el proceso quirúrgico al que será sometido el jugador mexicano luego de la lesión que sufrió en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.

“Hemos decidido que lo mejor es operar para reparar dicho ligamento. Por lo general, un ligamento con una lesión de grado leve sanaría por sí solo; sin embargo, este caso no ha respondido según lo previsto y, tras realizarle pruebas periódicas durante las últimas tres semanas, observamos que el ligamento no está cicatrizando como se anticipaba”, anunció el Wolverhampton.

An update on Raul Jimenez's injury status.https://t.co/oUTlX6BFgD — Wolves (@Wolves) October 14, 2026

Aunque no se definió un tiempo exacto, se tiene previsto que Raúl Jiménez esté fuera por lo que resta del 2026 y pueda volver a las canchas, si todo sale bien, en las primeras semanas de enero de 2027.

¿Qué partidos se perderá Raúl Jiménez?

De primera instancia, el delantero mexicano se perderá todo lo que resta de la primera vuelta de la Championship con los Wolves.

Después, Raúl Jiménez no estará presente con la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de noviembre, en la que Rafa Márquez buscará su pase a la siguiente ronda de la Concacaf Nations League.

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