“Por algo pasan las cosas”: Hijo de Fishman lamenta la muerte del réferi El Búho tras salir de libre

El Hijo de Fishman habló por primera vez de la lucha en Pachuca, Hidalgo donde el réferi El Búho perdió la vida a consecuencia de un castigo que le propinó el luchador.

El enmascarado declaró en conferencia de prensa que la llave aplicada al juez no fue un martinete sino un Package back driver.

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¿Qué dijo Fishman de la muerte de El Búho?

El luchador señaló que tanto el réferi como los luchadores conocen el riesgo de subir a un ring y añadió que así como le ocurrió a él pudo pasarle a otro luchador.

“Tanto el señor, con todo respeto, como un servidor, como todos mis compañeros que son partícipes de este deporte tan maravilloso, sabemos y estamos conscientes de que lo que le pasó, le pudo pasar a cualquiera de nuestros compañeros”, dijo.

El Hijo de Fishman explicó que su intención jamás fue lastimar al juez de edad avanzada: “Lamentablemente en el momento se suscitó esto, algo que jamás fue con la intención de de hacerle daño. Pero bueno, lo hecho hecho está y muestro la cara. Por algo pasan las cosas”.

Cabe mencionar que Gerardo Germán Pineda, conocido como “El Búho”, falleció a los 75 años de edad el 7 de octubre2026) tras una función de lucha libre en Mineral de la Reforma, en la que recibió un castigo.

El luchador Fishman Jr afirmó que en parte porque no existían condiciones de emergencia favorables para atenderlo.

“Aquí mi pregunta es para la promotora que realizó en evento: ¿Dónde estaban las ambulancias, un doctor, los paramédicos, el oxígeno que una señorita necesitó en un momento?”.

Y externó que las capacitaciones no son las adecuadas “por ahorrarse unos pesos”.

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