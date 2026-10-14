Los ataques registrados en Arabia Saudita encendieron las alertas en el futbol internacional, luego de que se reportara que algunos jugadores abandonaron el país ante la creciente preocupación por la seguridad.

La situación genera incertidumbre entre las figuras que han convertido a la liga saudí en uno de los destinos más mediáticos del futbol mundial, como Cristiano Ronaldo y Julián Quiñones. Además, varios partidos fueron aplazados y el calendario de la competencia sufrió modificaciones.

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¿Qué futbolistas abandonaron Arabia Saudita tras los ataques?

Hasta el momento, los reportes señalan que algunos futbolistas salieron de Arabia Saudita, pero no identifican a los jugadores ni precisan sus destinos.

Uno de los nombres que despierta mayor interés es Cristiano Ronaldo, delantero del Al Nassr. Sin embargo, según informaron, el portugués permanecía en Riad y participó con su equipo en el partido de la Champions League asiática contra el Neftchi Ferganá.

Otro jugador de interés para la afición mexicana es Julián Quiñones, delantero del Al-Qadsiah y una de las figuras mexicanas que militan en el futbol saudí.

¿Qué pasó con los partidos de la liga saudí tras los ataques?

La Saudi Pro League aplazó tres encuentros de la novena jornada:

Al Hilal vs Al Riad y Al Ittihad vs Al Shabab : 19 de diciembre.

: 19 de diciembre. Al Ahli vs Al Nassr: 6 de marzo de 2027.

La organización atribuyó los cambios a dificultades logísticas relacionadas con el cierre de aeropuertos y a la necesidad de respetar los periodos de descanso entre partidos.

La evolución de los ataques y las restricciones de transporte mantiene bajo incertidumbre la actividad deportiva en la región, donde también se suspendió un torneo de tenis.

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