¡Luto en el boxeo! Muere Wilfredo “Bazooka” Gómez a los 69 años

¡El mundo del boxeo está de luto! Wilfredo “Bazooka” Gómez, histórico pugilista puertorriqueño y campeón mundial en tres divisiones, falleció a los 69 años durante la noche del sábado 10 de octubre de 2026.

La noticia de su muerte fue confrimada por su hijo, Wilfredo Gómez Jr. , a una cadena de televisión en Estados Unidos. El excampeón permanecía hospitalizado desde hacía aproximadamente dos semanas debido a complicaciones respiratorias, aunque la causa médica definitiva acerca de su muerte no ha sido precisada públicamente.

Wilfredo Gómez was a cornerstone of Puerto Rican boxing, helping define a glorious era that elevated our island to the pinnacle of the sport. His greatness inspired generations and helped forge a proud boxing tradition that lives on today.



A legendary champion, a national hero,… pic.twitter.com/JxGiqSbb9A — WBO (@WorldBoxingOrg) October 11, 2026





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¿Quién fue Wilfredo “Bazooka” Gómez?

Nacido el 29 de octubre de 1956 en San Juan, Puerto Rico, Gómez se convirtió en uno de los boxeadores más destacados de su generación gracias a su extraordinaria potencia de golpeo.

Durnate su trayectoria conquistó tres campeonatos mundiales, en las divisiones supergallo, pluma y superpluma. Su récord profesional fue de 44 victorias, 42 por nocaut, tres derrotas y un empate.

Además de que estableció una marca historica al conseguir 17 defensas consecutivas del campeonato supergallo, todas por nocaut, una hazaña que lo convirtió en referente del pugilismo internacional.

Sad news from the boxing world from World Boxing News:



Boxing has lost a true legend. Wilfredo ‘Bazooka’ Gómez has died at the age of 69.

One of Puerto Rico’s greatest fighters, Gómez won world titles in three divisions and finished with 44 wins, three defeats and one draw, 42… pic.twitter.com/Sqvzoy7GTN — 20th Century Boxing: Icons, Memories & More (@20thCentBoxIMM) October 11, 2026

¿Cuáles fueron sus peleas más recordadas?

El nombre de “Bazooka” Gómez está estrechamente ligado a la historia del boxeo mexicano. En 1978 derrotó al legendario Carlos Zárate, mientras que en 1981 sufrió una de sus derrotas más recordadas frente al mexicano Salvador Sánchez. También protagonizó un memorable enfrentamiento contre Lupe Pintor, a quien venció en 1982.

Legado de Muere Wilfredo “Bazooka” Gómez en el boxeo mundial

En 1995 ingresó al Salón de la Fama Internacional del Boxeo, reconocimiento que consolidó su trayectoria deportiva. Luego de conocerse su fallecimiento, el Consejó Mundial de Boxeo (CMB), presidido por Mauricio Sulaimán, expresó sus condeolecias a familiares y amigos.

Su partida cierra un capítulo fundamental en la historia del pugulismo de Puerto Rico y México; ¿cuál de las históricas peleas de “Bazooka” Gómez recuerdas más?

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