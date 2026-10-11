Messi nombra a Gilberto Mora como una de las próximas estrellas del futbol mundial

A poco menos de una semana de oficializar su retiro de la Selección Argentina, Lionel Messi dio a conocer a las 10 estrellas del futbol (tanto femenil como varonil) que se deben de seguir en los próximos años y una de ellas es el juvenil mexicano Gilberto Mora.

En un video que publicó la marca alemana de ropa, Adidas, el astro argentino dio a conocer a los futbolistas que en “diez capítulos reescriben el futuro del juego”, de los cuales tres son latinoamericanos y uno de ellos es la joya de la Selección Azteca.

“Cualquier pueda contar una historia, pero una gran historia requiere la mano de un maestro. Algunos dudaban que él pudiera escribir otro clásico, pero con un trazo de pluma nacen nuevo personajes”, se oye en el video previo a que salga la lista.

a legacy to build on 🐐. the next chapter starts here.

meet the rising stars of Messi +10, season 3. 💫 pic.twitter.com/8DVfmTPaXW — adidas Football (@adidasfootball) October 11, 2026

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Lista de jugadores que definirán el futbol en el futuro, según Lionel Messi

Esta es la lista de los mejores jugadores y jugadoras juveniles que cambiarán el futbol, según Lionel Messi:

Lista de jugadores hombres

Tomás Aranda , Argentina

, Argentina Can Uzun , Turquía

, Turquía Gilberto Mora , México

, México Max Dowman , Inglaterra

, Inglaterra Zavier Gozo , Estados Unidos

, Estados Unidos Jesús Rodríguez , España

, España Kees Smit, Países Bajos

Lista de jugadoras mujeres

Chloe Sarwie , Inglaterra

, Inglaterra Giovanna Waksman , Brasil

, Brasil Lotta Wrede, Alemania

Gilberto Mora, la estrella de México para el mundo

El nombre de Gilberto Mora no para de aparecer en los principales medios del país, debido a que ya no sólo es la joya de la Selección Mexicana, sino es toda una realidad que ya tuvo participación en la Copa Mundial y que, todo parece indicar, tiene un lugar en el cuadro de Rafa Márquez.

Muchos apuntan a que su carrera está por despegar y dejar el país y a los Xolos, ya que el próximo miércoles 14 de octubre cumplirá 18 años y podrá ser transferido a equipos como Liverpool.

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