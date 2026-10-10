A unas semanas de que vuelva a subirse al cuadrilátero tras su derrota ante Terrence Crawford, el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez es el segundo deportista mejor pagado del mundo, según la lista de Forbes.

A pesar de haber perdido un combate y ganado otro en 2025, el pugilista tapatío generó más de 150 millones de dólares para ubicarlo en el segundo puesto de este listado, solo por detrás de Cristiano Ronaldo.

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¿Quiénes son los deportistas mejores pegados del mundo?

El primer puesto es ocupado por Cristiano Ronaldo, el futbolista portugués lidera este ranking con 300 millones de dólares luego de su llegada al fútbol de Arabia Saudita con Al Nassr.

Luego de CR7 se coloca Saúl Álvarez con poco más de la mitad de ganancias (170 millones) gracias a combates y patrocinios. El podio lo completa otro futbolista: Lionel Messi con 140 millones de ganancias.

Este es el Top 10 de los deportistas mejores pagados en el mundo:

Cristiano Ronaldo: 300 millones Saúl ‘Canelo’ Álvarez: 170 millones Lionel Messi: 140 millones LeBron James: 137.8 millones Shohei Ohtani: 127,6 millones Stephen Curry: 124,7 millones Jon Rahm: 107 millones Karim Benzema: 104 millones Kevin Durant: 103.8 millones Lewis Hamilton: 100 millones

¿Cuándo es la próxima pelea del Canelo Álvarez?

Tras un año de inactividad desde su derrota frente a Terrence Crawford y luego de no pelear el 15 de septiembre y 5 de mayo, fechas icónicas para el tapatío, Álvarez tendrá un combate antes de finalizar este 2026.

El regreso de Saúl Álvarez al ring será el 31 de octubre cuando enfrente al francés, Christian Mbilli, en Arabia Saudita.

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