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Manchester City vs PSG y Roma vs Real Madrid; partidos imperdibles de la jornada 2 de Champions League

Se reanuda la actividad en la Champions League con la jornada 2 que se disputará este martes 13 y miércoles 14 de octubre.

2 minutos lectura
Escrito por: Pablo Godoy

Después de la Fecha FIFA se reanudó la actividad en la Champions League 2026-27 donde el PSG llega como el flamante bicampeón del torneo y va por un tercero de la mano de Luis Enrique.

Si no te quieres perder la actividad de la mejor liga de clubes del mundo, aquí en adn Noticias te decimos a qué hora y cuándo son los partidos de la Jornada 2 de la Champions League.

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Partidos de la Jornada 2 de la Champions League

La segunda fecha de la edición de este torneo comenzó temprano con una victoria del Sporting Lisboa 2-0 vs Lens; con el mismo resultado, Sabah venció a Slavia Praga y consiguieron su primer triunfo en la historia del torneo.

La jornada continúa este martes con:

  • Galatasaray vs Barcelona
  • RB Leipzig vs PSV
  • Arsenal vs Lille
  • Atlético de Madrid vs Manchester United
  • Villarreal vs Napoli
  • Viking vs Bayern
  • Inter vs Brujas

El resto de la jornada 2 de la Champions League se disputará este miércoles 14 de octubre:

  • LASK vs Liverpool
  • Feyenoord vs Como
  • Shakhtar vs AEK
  • Real Betis vs Porto
  • Roma vs Real Madrid
  • Slovan vs Stuttgart
  • Aston Villa vs Fenerbahce
  • Manchester City vs PSG
  • Bogo Glimt vs Borussia Dortmund

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