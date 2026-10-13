Después de la Fecha FIFA se reanudó la actividad en la Champions League 2026-27 donde el PSG llega como el flamante bicampeón del torneo y va por un tercero de la mano de Luis Enrique.

Si no te quieres perder la actividad de la mejor liga de clubes del mundo, aquí en adn Noticias te decimos a qué hora y cuándo son los partidos de la Jornada 2 de la Champions League.

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Partidos de la Jornada 2 de la Champions League

La segunda fecha de la edición de este torneo comenzó temprano con una victoria del Sporting Lisboa 2-0 vs Lens; con el mismo resultado, Sabah venció a Slavia Praga y consiguieron su primer triunfo en la historia del torneo.

Sabah secure their first ever Champions League win 🔒👏#UCL pic.twitter.com/ltZEEa46V7 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 13, 2026

La jornada continúa este martes con:

Galatasaray vs Barcelona

RB Leipzig vs PSV

Arsenal vs Lille

Atlético de Madrid vs Manchester United

Villarreal vs Napoli

Viking vs Bayern

Inter vs Brujas

El resto de la jornada 2 de la Champions League se disputará este miércoles 14 de octubre:

LASK vs Liverpool

Feyenoord vs Como

Shakhtar vs AEK

Real Betis vs Porto

Roma vs Real Madrid

Slovan vs Stuttgart

Aston Villa vs Fenerbahce

Manchester City vs PSG

Bogo Glimt vs Borussia Dortmund

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