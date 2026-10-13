Después de la Fecha FIFA se reanudó la actividad en la Champions League 2026-27 donde el PSG llega como el flamante bicampeón del torneo y va por un tercero de la mano de Luis Enrique.
Si no te quieres perder la actividad de la mejor liga de clubes del mundo, aquí en adn Noticias te decimos a qué hora y cuándo son los partidos de la Jornada 2 de la Champions League.
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Partidos de la Jornada 2 de la Champions League
La segunda fecha de la edición de este torneo comenzó temprano con una victoria del Sporting Lisboa 2-0 vs Lens; con el mismo resultado, Sabah venció a Slavia Praga y consiguieron su primer triunfo en la historia del torneo.
La jornada continúa este martes con:
- Galatasaray vs Barcelona
- RB Leipzig vs PSV
- Arsenal vs Lille
- Atlético de Madrid vs Manchester United
- Villarreal vs Napoli
- Viking vs Bayern
- Inter vs Brujas
El resto de la jornada 2 de la Champions League se disputará este miércoles 14 de octubre:
- LASK vs Liverpool
- Feyenoord vs Como
- Shakhtar vs AEK
- Real Betis vs Porto
- Roma vs Real Madrid
- Slovan vs Stuttgart
- Aston Villa vs Fenerbahce
- Manchester City vs PSG
- Bogo Glimt vs Borussia Dortmund
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