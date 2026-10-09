El fútbol mexicano sigue sufriendo modificaciones con el objetivo de mejorar el deporte en nuestro país. En esta ocasión, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció a Enrique Nieto Junco como nuevo Vicepresidente de Selecciones Nacionales.

Fue a través de un comunicado que la FMF informó sobre las nuevas tareas que tendrá Enrique Nieto, con el objetivo de fortalecer ese rubro en todas las categorías y con distintos objetivos.

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FMF anuncia modificaciones para las Selecciones Nacionales

En este puesto, Nieto Junto se encargará de los temas administrativos, operativos y deportivos de las Selecciones Nacionales para mejorar y fortalecer esta área dentro del fútbol mexicano.

Aunque fue anunciado bajo este rol, Enrique Nieto mantendrá también su puesto como Secretario General Adjunto de la FMF, para atender los vínculos de México con la Concacaf y la FIFA.

“El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, nombró hoy a Enrique Nieto Junco como Vicepresidente de Selecciones Nacionales de México, con el objetivo de fortalecer el trabajo de las Selecciones Nacionales”, se lee en el comunicado.

“En la nueva Vicepresidencia tendrá a su cargo la gestión deportiva, administrativa, de operaciones y competencias, así como será el responsable de la unidad de negocio de Selecciones Nacionales”, añade el documento de la FMF.

La FMF informa. 🗒️ pic.twitter.com/IOUxEn6pOw — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) October 9, 2026

¿Quién es Enrique Nieto Junco?

Enrique Nieto Junco es hijo de Enrique Nieto, representante de Rafael Márquez y fundador de la agencia de representación Promofut.

Nieto Junco cuenta con una larga trayectoria en la FMF y se ha desempeñado en distintos puestos desde su llegada a la institución en 2011.

Enrique Nieto Junco

Vicepresidente de FMF y Selecciones Nacionales

15 años de experiencia dentro de la FMF

Ha trabajado como Secretario General Adjunto y Director de Asuntos Internacionales

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