Después de la Fecha FIFA, los futbolistas mexicanos regresaron a sus respectivos equipos. Este sábado César Montes y Johan Vásquez dieron de qué hablar en el Lokomotiv de Moscú y Genoa, respectivamente.

Ambos defensores se han consagrado como la dupla titular en la Selección Mexicana, tal como se vio en la pasada Copa del Mundo. Aunque vale la pena recordar que el “Cachorro” se ausentó de los pasados amistosos por una lesión.

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César Montes volvió a las canchas con gol

Después de superar sus molestias musculares, el defensor mexicano saltó como titular frente al Fakel Vorónezh. Partido que disputaron de visitantes, correspondiente a la jornada 10 de la Liga Premier de Rusia.

Ya cuando su equipo lo ganaba 2-0, César Montes apareció dentro del área para aprovechar un rebote y mandar el balón al fondo del arco con lo que puso el tercer tanto en la goleada que terminó 5-0.

🚨🤯 GOL DE CESAR MONTES EN RUSIA CON EL LOKOMOTIV MOSCU!



EL MEXICANO LLEGÓ A 10 GOLES EN EUROPA. 🇷🇺 pic.twitter.com/X5DWXPSuFn — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) October 10, 2026

Con ese tanto, “Cachorro” Montes llegó a 6 goles con el conjunto ruso desde su llegada y su equipo se coloca, de forma momentánea, en la doceava posición de la Liga Rusa.

Vásquez y Genoa ganan, pero Johan metió autogol

Ahora nos vamos a la Serie A donde el capitán Johan Vásquez tuvo una jornada agridulce luego de conseguir tres puntos fundamentales, pero marcó en su propia puerta.

Osmajic y Messias fueron los anotadores por parte del Genoa que lo ganaban cómodamente; sin embargo, al minuto 73 Johan Vásquez marcó un autogol que le dio vida a la Fiorentina, aunque al final consiguieron mantener la ventaja.

Aunque este resultado le da oxígeno al mexicano, el triunfo en casa coloca a Johan Vásquez y Genoa fuera de los puestos del descenso al llegar a 4 unidades tras seis jornadas en Italia.

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