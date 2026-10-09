El luchador mexicano El Hijo de Fishman fue puesto en libertad después de llegar a un acuerdo de reparación de daño con la defensa del réferi Gerardo Germán Pineda, mejor conocido como “El Búho”, quien murió en el ring.

El Hijo de Fishman obtuvo el perdón de la familia de “El Búho” y acordó pagar una reparación del daño. En caso de que no se entregue, la investigación o el proceso volverá a reanudarse en su contra.

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¿Cuánto dinero tiene que entregarle El Hijo de Fishman a la familia de “El Búho”?

José Ángel N. L, nombre real de El Hijo de Fishman, deberá pagar una indemnización de 586 mil 550 pesos, de acuerdo al valor de la UMA.

Antes del acuerdo que dejó en libertad a El Hijo de Fishman, la familia y fanáticos de la lucha libre dieron el último adiós al réferi en el panteón municipal de Pachuca, Hidalgo.

¿Qué le pasó a “El Búho”?

Todo ocurrió durante el encuentro entre El Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG, en el Centro Deportivo y Cultural 11 de Julio, ubicado en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

“El Búho” era el réferi en la pelea, pero El Hijo de Fishman lo cargó y le aplicó un martinete, maniobra ilegal debido a que es peligrosa.

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