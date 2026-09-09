Después de meses de ayuno para todos los aficionados, la NFL comienza una nueva temporada este miércoles 9 de septiembre, un día atípico para la liga pero con la emoción de volver a ver acción en los emparrillados.

La NFL mantiene su posición como una de las ligas deportivas más poderosas del mundo y sus franquicias continúan incrementando su valor gracias a los derechos de televisión, patrocinios, mercancía y el enorme alcance comercial de sus equipos.

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¿Qué equipos de la NFL son los más valiosos?

Para este 2026, algunos equipos de la NFL destacan como unos de los más valiosos para la liga, encabezadas por franquicias que han construido una marca dentro y fuera de Estados Unidos.

Entre las franquicias que aparecen habitualmente se encuentran los Dallas Cowboys, liderando este listado por séptimo año consecutivo dentro de los 32 equipos de la liga.

Además, el equipo de la Estrella Solitaria aumentó su valor en un 21%, esto a pesar de la sequía de títulos, pero con grandes ganancias comerciales.

Por increíble que parezca, los campeones Seattle Seahawks están fuera del Top 10; sin embargo, son el equipo que mayor aumento tuvo con respecto al año anterior con un 46 por ciento.

Este es el valor de los equipos de la NFL y su aumento con respecto al año anterior, según cifras de Sportico, portal especializado:

Dallas Cowboys: 15 mil 500 (+21%) Los Angeles Rams: 12 mil 700 (+22%) New York Giants: 12 mil (+17%) New England Patriots: 10 mil 400 (+19%) New York Jets: 10 mil 350 (+28%) Philadelphia Eagles: 10 mil 310 (+22%) Miami Dolphins: 10 mil 250 (+24%) San Francisco 49ers: 10 mil 210 (+19%) Las Vegas Raiders: 10 mil 100 (+28%) Atlanta Falcons: 9 mil 780 (+39%) Washington Commanders: 9 mil 640 (+30%) Seattle Seahawks: 9 mil 610 (+46%) Houston Texans: 9 mil 520 (+33%) Chicago Bears: 9 mil 180 (+40%) Denver Broncos: 9 mil 180 (+40%) Kansas City Chiefs: 8 mil 740 (+34%) Pittsburgh Steelers: 8 mil 700 (+34%) Tampa Bay Buccaneers: 8 mil 680 (+34%) Los Angeles Chargers: 8 mil 650 (+39%) Tennessee Titans: 8 mil 620 (+39%) Cleveland Browns: 8 mil 600 (+40%) Green Bay Packers: 8 mil 590 (+33%) Minnesota Vikings: 8 mil 260 (+32%) Baltimore Ravens: 8 mil 200 (+37%) Buffalo Bills: 8 mil 130 (+39%) Carolina Panthers: 8 mil 70 (+40%) Detroit Lions: 8 mil 20 (+36%) Arizona Cardinals: 8 mil (+41%) Jacksonville Jaguars: 7 mil 910 (+42%) Indianapolis Colts: 7 mil 770 (+36%) New Orleans Saints: 7 mil 590 (+35%) Cincinnati Bengals: 7 mil 400 (+35%)

Estas cifras son en millones de dólares y equipos como los Jets y los Falcons, subieron posiciones con respecto al valor obtenido hace un año.

¿Por qué los equipos de la NFL valen tanto?

Uno de los principales motivos detrás del enorme valor de las franquicias es el modelo de negocio de la propia NFL.

Los equipos participan de ingresos generados de manera conjunta por conceptos como los derechos de transmisión y otros acuerdos comerciales de la liga.

Esto permite que incluso las organizaciones que no suelen disputar el Super Bowl mantengan una importante capacidad económica.

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