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Históricas: América Femenil es nominado al Balón de Oro 2026
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Messi, Mbappé, Haaland y Julián Quiñones: así quedó la lista de nominados al Balón de Oro 2026

¡La lista del Balón de Oro 2026 ya está aquí! Messi, Mbappé, Haaland y el mexicano Julián Quiñones destacan entre los nominados. ¿Podrá Quiñones dar la sorpresa?

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2 minutos lectura
Escrito por: Arturo Engels

La carrera por el Balón de Oro 2026 ya comenzó de manera oficial; France Footbal reveló este martes la lista de los 30 nominados al premio masculino, con figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lamine Yamal y el mexicano Julián Quiñones.

La presencia de Quiñones representa uno de los grandes acontecimientos para el futbol mexicano. El delantero del Al-Qadsiah recibió su primera nominación después de una temporada destacada a nivel de clubes y de su participación con México en el Mundial 2026.

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¿Quiénes son los 30 nominados al Balón de Oro 2026?

Lista complerta de los jugadores profesionales del futbol mundial nominados al Balón de Oro 2026:

  1. Jude Bellingham
  2. Pau Cubarsí
  3. Marc Cucurella
  4. Ousmane Dembélé
  5. Luis Díaz
  6. Bruno Fernandes
  7. Gabriel
  8. Erling Haaland
  9. Achraf Hakimi
  10. Harry Kane
  11. Khvicha Kvaratskhelia
  12. Lamine Yamal
  13. Sadio Mané
  14. Marquinhos
  15. Lautaro Martínez
  16. Kylian Mbappé
  17. Nuno Mendes
  18. Lionel Messi
  19. João Neves
  20. Michael Olise
  21. Willian Pacho
  22. Julián Quiñones
  23. Declan Rice
  24. Rodri
  25. Fabián Ruiz
  26. William Saliba
  27. Ferran Torres
  28. Dayot Upamecano
  29. Vinícius Jr.
  30. Vitinha.


¿Quién es el gran favorito a llevarse el Balón de Oro 2026?

Entre los nombres que aparecen con mayores reflectore estám Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Ousmane Dembelé, Lionel Messi y Rodri. Kane llega especialmene fortalecido después de una temporada extraoirdinaria con Beyern Múnich e Inglaterra.

La ceremonia del Balón de Oro 2026 será el 26 de octubre en Londres, en una edición especial que conmemorará los 70 años del premio. Ahora la pregunta es: ¿podrá Julián Quiñones dar la gran sorpresa y meterse entre los mejores del mundo?

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