Messi, Mbappé, Haaland y Julián Quiñones: así quedó la lista de nominados al Balón de Oro 2026

La carrera por el Balón de Oro 2026 ya comenzó de manera oficial; France Footbal reveló este martes la lista de los 30 nominados al premio masculino, con figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lamine Yamal y el mexicano Julián Quiñones.

La presencia de Quiñones representa uno de los grandes acontecimientos para el futbol mexicano. El delantero del Al-Qadsiah recibió su primera nominación después de una temporada destacada a nivel de clubes y de su participación con México en el Mundial 2026.

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¿Quiénes son los 30 nominados al Balón de Oro 2026?

Lista complerta de los jugadores profesionales del futbol mundial nominados al Balón de Oro 2026:

Jude Bellingham Pau Cubarsí Marc Cucurella Ousmane Dembélé Luis Díaz Bruno Fernandes Gabriel Erling Haaland Achraf Hakimi Harry Kane Khvicha Kvaratskhelia Lamine Yamal Sadio Mané Marquinhos Lautaro Martínez Kylian Mbappé Nuno Mendes Lionel Messi João Neves Michael Olise Willian Pacho Julián Quiñones Declan Rice Rodri Fabián Ruiz William Saliba Ferran Torres Dayot Upamecano Vinícius Jr. Vitinha.





¿Quién es el gran favorito a llevarse el Balón de Oro 2026?

Entre los nombres que aparecen con mayores reflectore estám Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Ousmane Dembelé, Lionel Messi y Rodri. Kane llega especialmene fortalecido después de una temporada extraoirdinaria con Beyern Múnich e Inglaterra.

La ceremonia del Balón de Oro 2026 será el 26 de octubre en Londres, en una edición especial que conmemorará los 70 años del premio. Ahora la pregunta es: ¿podrá Julián Quiñones dar la gran sorpresa y meterse entre los mejores del mundo?

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