Balón de Oro 2026: Antes de Julián Quiñones, estos fueron los últimos mexicanos nominados

Julián Quiñones ya tiene un lugar entre los mejores futbolistas del mundo. El delantero mexicano fue incluido en la lista de 30 nominados al Balón Oro 2026 , convirtiéndose en el primer mexicano que aparece en este selección desde 2015.

El reconocimeitno llega después de una destacada temporada con Al Qadisya de Arabia Saudita y de su actuación con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026 ; de acuerdo con reportes publicados tras el anunció, Quiñones terminío como líder goleador de la liga saudí, además de que marcó cuatro goles con México en la Copa del Mundo.

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Mexicanos nominados al Balón de Oro

¿Qué otros mexicanos han sido nominados al Balón de Oro? Además de Julián Quiñones, solamente cinco futbolistas mexicanos habían apafecidos en las liostas del prestigioso premio:

Guillermos Ochoa (2007)

Rafael Márquez (2006 y 2010)

Javier “Chicarito” Hernández (2011)

Andrés Guardado (2015)

Giovani dos Santos (2025).

Eso significa que tuvieron que pasar 11 largos años para que otro futbolista mexicano volviera a aparecer entre los candidatos al Balón de Oro.

⭐️ Nominado al Balón de Oro 2026 ⭐️



¡Qué orgullo, Julián! 💚



¡Felicidades! 👏 pic.twitter.com/DhjGvsesLv — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 8, 2026

Futbolistas mexicanos nominados al Balón de Oro: ¿Qué pasó con Hugo Sánchez?

Cabe señalar que el caso de Hugo Sánchez es particular, ya que aunque es considerado una de las máximas figuras mexicanas de la historia, nunca pudo ser nominado al Balón de Oro durante su etapa como profesional, porque hasta 1995 el premio estaba restringido a futbolistas europeos.

Ahora, Quiñones comparte la selecta losta con estrellas de talla mundial como Lionel Messa, Kyliann Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal.

La cerermonia del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo el próximo 26 de octubre en la ciudad de Londres; ¿podrá Quiñones ir todavía más lejos y convertirse en el primer mexicano en conquistar el premio? Te leemos en redes sociales de adn NOTICIAS.

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