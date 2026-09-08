Real Madrid vs Inter: Las veces que se han enfrentado en Champions League

Este martes 8 de septiembre comenzó una nueva edición de la Champions League con otro enfrentamiento entre Real Madrid vs Inter, equipos que ya se han visto las caras en pasadas ediciones en este torneo.

Sin duda, este duelo fue el más llamativo dentro de la Jornada 1 de la Champions League 2026-2027. Por ello, aquí en adn Noticias repasamos el historial de enfrentamientos entre Real Madrid vs Inter.

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¿Cuántas veces han jugado Real Madrid vs Inter en Champions League?

En total en partidos correspondientes a La Orejona, merengues y nerazzurri se han enfrentado un total de 14 ocasiones (incluida la de esta edición).

Los partidos también incluyen el antiguo formato de la Copa de Europa, con ventaja para el Real Madrid con 8 triunfos, 5 victorias para el Inter y solamente un empate.

Estos han sido los resultados de Real Madrid vs Inter en Champions League:

Inter 3-1 Real Madrid (Final 1964) Real Madrid 1-0 Inter (Semifinal ida 1966) Inter 1-1 Real Madrid (Semifinal vuelta 1966) Inter 1-0 Real Madrid (Cuartos de final ida 1967) Real Madrid 0-2 Inter (Cuartos de final vuelta 1967) Real Madrid 2-0 Inter (Semifinal ida 1981) Inter 1-0 Real Madrid (Semifinal vuelta 1981) Real Madrid 2-0 Inter (Jornada 1 1999) Inter 3-1 Real Madrid (Jornada 5 1999) Real Madrid 3-2 Inter (Jornada 3 2021) Inter 0-2 Real Madrid (Jornada 4 2021) Inter 0-1 Real Madrid (Jornada 1 2022) Real Madrid 2-0 Inter (Jornada 6 2022) Real Madrid 2-1 Inter (Jornada 1 2026)

Inter le ganó una Final de Champions al Real Madrid

Pero el duelo más importante que disputaron estos equipos fue en la temporada 1964 cuando se enfrentaron en la Final en Viena con triunfo para los italianos.

En aquella ocasión, el Inter superó 3-1 al Real Madrid con doblete de Mazzola (43´y 76´) y un tanto de Milani (61´); Felo descontó para el conjunto merengue.

De hecho, esa fue la primera vez que el Inter ganó la Champions League (en esos momentos llamada Copa de Europa) y fue ni más ni menos, que ante el Madrid de Di Stéfano.

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