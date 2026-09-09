¡NFL Hoy! Patriots vs Seahawks: La revancha del Super Bowl que va más allá de los emparrillados

¡Es hoy, es hoy! La espera terminó para los amantes al deporte de las tackleadas; la NFL 2026 comienza con una revancha de campeonato: El Patriots vs Seahawks se juega a tan solo siete meses después de que Seattle conquistara el Super Bowl LX ante Nueva Inglaterra.

El encuentro representa una situación poco habitual ya que será a penas la tercera ocasión en la historia de la NFL en que los dos equipos que dispitaron el Super Bowl anterior, se enfrenten en el partido inaugural de la siguiente temporada.

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It all starts tonight.



NEvsSEA – 8:20pm ET on NBC/Peacock

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¿Por qué es tan especial el Patriots vs Seahawks?

El juego de la NFL hoy es muy especial debido a que existen cuentas pendientes. Los Seahawks llegan como campeones defensores, mientras que los Patriots buscarán comenzar la nueva temporada con una revancha después de la derrota en el juego por el Vince Lombardi.

Para Seattle, el reto será demostrar que su campeonato no fue casualidad, mientras que para Nueva Inglaterra, el partido representa la primera oportunidad de cambiar la historia frenge al mismo equipo rival que le negó el título.

The journey to the Lombardi starts today 👀 pic.twitter.com/AAUDQFDi3l — NFL (@NFL) September 9, 2026

¿Quiénes son las figuras de la NFL a seguir hoy en el Patriots vs Seahawks?

En Nueva Inglaterra, todas las miradas se encuentran puestas sobre el quarteback Drake Maye, quien afronta su tercera temporada en la NFL y quien además busca dar un nuevo salto de calidad.

Los Patriots también reforzaron su ofensiva con nombres como A.J. Bron, además de que llega con una baja importante: el corredor TreVeyon Henderson quedó descartado para el partido por una lesión en el tobillo.

Patriots RB TreVeyon Henderson (ankle) ruled out Week 1 vs. Seahawks. pic.twitter.com/9wSfsT37Qs — NFL (@NFL) September 8, 2026

Por su parte, Seattle apuesta nuevamente por Sam Darnold y por una defensa que fue determinante en el campeonato.

No es una simple partido de la Semana 1 de la NFL, es la primera oportunidad de escribir un nuevo capítulo de una rivalidad que comenzó hace ya varios años: Y tú, ¿a quién le vas en el Patriots vs Seahawks? Te leemos en redes sociales de adn NOTICIAS.

From getting pushed out by the @nyjets to becoming a @SuperBowl champion with the @Seahawks 🙌@7BOOMERESIASON knows how difficult it is to play QB in the @NFL. Despite the problems, Sam Darnold kept believing in himself, continued to work, and finally found his place



The… pic.twitter.com/VlGDYurN9j — SportsGrid (@SportsGrid) September 9, 2026

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