De América Femenil al mundo: Scarlett Camberos es nominada al Balón de Oro 2026

El futbol de mujeres en México está en la mira de todo el mundo, luego de que Scarlett Camberos fue nominada al Balón de Oro 2026, al igual que el América Femenil.

La revista France Football reconoció a la delantera mexicana como una de las mejores en su posición, esto la convierte en la primera jugadora nacional en ser reconocida con este importante galardón.

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¿Con quiénes compite Scarlett Camberos por el Balón de Oro 2026?

La competencia para la mexicana no va a ser sencilla por el Balón de Oro 2026 y esta será su competencia:

Selma Bacha (juega en Francia)

Barbra Banda (Estados Unidos)

Klara Bühl (Alemania)

Esmee Brugts (España)

Mariona Caldentey (Inglaterra)

Krestin Casparij (Inglaterra)

Temwa Cawinga (Estados Unidos)

Cata Cool (España)

Melchie Dumornay (Francia)

Carlonie Graham Hansen (España)

Alex Greenwood (Inglaterra)

Patri Guijarro (España)

Pernille Harde (Alemania)

Yui Hasegawa (Inglaterra)

Rose Lavelle (Estados Unidos)

Mapi León (España)

Lorena (Brasil)

Melvine Malard (Inglaterra)

Manaka Matsukubo ( Estados Unidos)

Vivianne Miedema (Inglaterra)

Ewa Pajor (España)

Claudia Pina (España)

Alexia Putellas (España)

(España) Wendie Renard (Francia)

Alessia Russo (Inglaterra)

Khadija Shaw (Inglaterra)

Momoko Tanikawa (Suecia)

Caroline Weir (España)

Tessa Wullaer (Italia)

¿Quién es Scarlett Camberos, jugadora mexicana nominada al Balón de Oro 2026?

Scarlett Camberos es una de las futbolistas mexicanas más reconocidas de toda la Liga Femenil BBVA y de la Selección Mexicana.

Se trata de una jugadora mexico-americana, quien llegó a América Femenil en 2022 proveniente de la UC Irvine de Estados Unidos; sin embargo, un año más tarde volvió a EUA para jugar en Angel City FC, así como Bay FC, luego de vivir un episodio de acoso digital.

Posteriormente volvió a México y se consolidó como una de las jugadoras históricas y capitanas del América Femenil. Además, de ser una mujer siempre presente en las convocatorias de la selección.

Ahora ha roto un techo de cristal al convertirse en la primera jugadora mexicana en ser nominada al Balón de Oro.

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