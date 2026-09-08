VIDEO: La terrible lesión de Greta Espinoza que la aleja del Mundial Femenil

El pasado domingo 6 de septiembre las Tigres Femenil derrotaron a Santos 3 goles a 0, sin embargo, la victoria salió demasiado cara. Greta Espinoza, capitana, jugadora estrella y emblema de la Liga MX y la Selección Mexicana Femenil de futbol sufrió un terrible lesión que la alejará entre 8 y 9 meses de las canchas.
Corría el minuto 32 de acción cuando Greta Espinoza se sumó al ataque en una pelota parada y al intentar ir por el balón su pierna derecha se atoró y todo el peso de su cuerpo cayó sobre ella haciéndole una palanca en con la rodilla.
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¿Qué lesión tiene Greta Espinoza?
La también llamada “Dama de Hierro” salió del campo luego de la aparatosa lesión y un día más tarde tanto ella como el Club Tigres dieron a conocer que sufrió una “ruptura de ligamento cruzado anterior y esguince del ligamento colateral lateral de la rodilla derecha”.
VIDEO: Lesión de Greta Espinoza de Tigres Femenil
La imagen de la lesión de Espinoza deja claro la gravedad de la misma:
En redes sociales la futbolista se ha mostrado optimista pese a la situación que atraviesa “Este deporte me ha dado TANTO que si volver a disfrutarlo me toma meses de esfuerzo, eso es lo que tengo que hacer”. Publicó la capitana de “Las Amazonas”:
¿Hasta cuándo volverá a jugar Greta Espinosa?
Según algunos médicos usuarios de redes sociales y basado en otros atletas que han sufrido este tipo de lesión, esto dejará a la defensa central fuera de cualquier competencia por al menos 8 a 9 meses por lo que se perdería el resto del Torneo de Clausura 2026 y el premundial en noviembre con la Selección Mexicana Femenil de Futbol.
A pesar de ello si Greta Espinosa logra hacer una buena recuperación llegaría al Mundial Femenino de Brasil a disputarse el verano del 2027 y si es que se califica a dicha competencia podría alcanzar el sueño de jugar una Copa del Mundo.
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