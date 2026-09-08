VIDEO: La terrible lesión de Greta Espinoza que la aleja del Mundial Femenil

El pasado domingo 6 de septiembre las Tigres Femenil derrotaron a Santos 3 goles a 0, sin embargo, la victoria salió demasiado cara. Greta Espinoza, capitana, jugadora estrella y emblema de la Liga MX y la Selección Mexicana Femenil de futbol sufrió un terrible lesión que la alejará entre 8 y 9 meses de las canchas.

Corría el minuto 32 de acción cuando Greta Espinoza se sumó al ataque en una pelota parada y al intentar ir por el balón su pierna derecha se atoró y todo el peso de su cuerpo cayó sobre ella haciéndole una palanca en con la rodilla.

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¿Qué lesión tiene Greta Espinoza?

La también llamada “Dama de Hierro” salió del campo luego de la aparatosa lesión y un día más tarde tanto ella como el Club Tigres dieron a conocer que sufrió una “ruptura de ligamento cruzado anterior y esguince del ligamento colateral lateral de la rodilla derecha”.

VIDEO: Lesión de Greta Espinoza de Tigres Femenil

La imagen de la lesión de Espinoza deja claro la gravedad de la misma:

Imágenes fuertes



La aparatosa lesión de rodilla, por la que GRETA ESPINOZA tuvo qué abandonar el Volcán en el carrito



Espero que nuestra Capitana de Hierro esté bien, pero ésto estuvo horrible. Aunque ella es muy fuerte, hoy sí se veía destrozada #TigresFemenil



Fuerza Greta 🙏 pic.twitter.com/UlyV9cZp9z — Christian Bernal (@Chris__Bernal) September 7, 2026

En redes sociales la futbolista se ha mostrado optimista pese a la situación que atraviesa “Este deporte me ha dado TANTO que si volver a disfrutarlo me toma meses de esfuerzo, eso es lo que tengo que hacer”. Publicó la capitana de “Las Amazonas”:

¿Hasta cuándo volverá a jugar Greta Espinosa?

Según algunos médicos usuarios de redes sociales y basado en otros atletas que han sufrido este tipo de lesión, esto dejará a la defensa central fuera de cualquier competencia por al menos 8 a 9 meses por lo que se perdería el resto del Torneo de Clausura 2026 y el premundial en noviembre con la Selección Mexicana Femenil de Futbol.

A pesar de ello si Greta Espinosa logra hacer una buena recuperación llegaría al Mundial Femenino de Brasil a disputarse el verano del 2027 y si es que se califica a dicha competencia podría alcanzar el sueño de jugar una Copa del Mundo.

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