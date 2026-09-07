El extraño cambio de la NFL 2026: ¿Por qué el Kickoff será en miércoles? La razón te sorprenderá

La espera terminó para los aficionados al fútbol americano, pero hay un detalle que puede llamar la atención: el Kickoff de la temporada 2026 de la NFL se celebra este miércoles 9 de septiembre en lugar del tradicional jueves.

Calendario NFL

La razón está en una decisión especial del calendario de la liga, ya que el partido inaugural será protagonizado por los Seattle Seahawks, actuales campeones del Super Bowl LX, que recibirán a los New England Patriots en el Lumen Field.

At long last... Week 1 is upon us 🙌 pic.twitter.com/QZ66mrMfWf — NFL (@NFL) September 7, 2026





¿Por qué el Kickoff 2026 de la NFL es el miércoles?

La NFL modificó el día del Kickoff, que se ha efectuado en el tradicional Thursday Night; sin embargo, esta jornada estará ocupada con el partido internacional entre los Los Angeles Rams y los San Francisco 49ers. Este ecnuentro se realizará en el Melbourne Cricket Ground ubicado en la ciudad de Melbourne, en Australia.

Este juego comenzará aproximadamente a las 8:35 p.m. (hora del este) del jueves 10 de septiembre, con el Kickoff local programado para las 10:35 a.m. del viernes 11 de septiembre, tiempo de la ciudad australiana de Melbourne.

3️⃣ MORE DAYS!!!



NEvsSEA – Wednesday 8:20pm ET on NBC/Peacock

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¿Desde cuándo el Kickoff se juega en jueves?

Cabe señalar que el partido inaugural de la NFL se convirtió en una tradición de los jueves desde el año 2002, sin embargo, este cambio es muestra de que el calendario no siempre se mantiene idéntico.

La NFL puede modificar la fecha de Kickoff cuando existan circunstancias especiales que afecten en la programación este año; además, el encuentro tendrá un atractivo adicional ya que será el primer partido temporada regular disputado por Seattle después de conquistar el Super Bowl LX.

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